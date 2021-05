Vitos-Mitarbeiter spenden an "Bärenherz"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bislang haben die Verwaltungsmitarbeiter von Vitos-Service abteilungsintern regelmäßig Geld gesammelt, um sich gegenseitig etwas zum Geburtstag zu schenken. In diesem Jahr wollten sie die Bärenherz-Stiftung in Wiesbaden unterstützen. Über 800 Euro kamen zusammen. Dafür konnten im Kinderhospiz "Bärenherz" dringend benötigte Tücher für Hebelifter angeschafft werden. Diese erleichtern die Umlagerung der kleinen Patienten beispielsweise vom Bett in den Rollstuhl oder in die Dusche.

Lebensverkürzend erkrankt

"Ich bin wirklich stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf ein eigenes Geschenk verzichten und so großzügig gespendet haben", sagt Personalleiter Jörg Wagner. Außerdem konnte "Bärenherz"-Mitarbeiterin Marie-Christin Kunz noch einen Korb voller Süßigkeiten für die Beschäftigten entgegennehmen. Zugleich dankte sie ausdrücklich für das "wunderbare Engagement".

"Bärenherz" kann maximal zehn Kinder, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, stationär versorgen. Zusammen mit dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst werden darüber hinaus Familien zu Hause begleitet. Auch können Eltern und Geschwisterkinder in einem Appartement zur Ruhe kommen und Kraft tanken, während das erkrankte Kind versorgt wird.