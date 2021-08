Volker Bouffier animiert auf Gießener Wochenmarkt zum Impfen

An der mobilen Impfstation von DRK und Johanniter sieht Volker Bouffier bei einer Spontanimpfung zu. Foto: Schäfer

GIESSEN - Auch mit Engelszungen redend konnte der Ministerpräsident das 60-jährige Ehepaar nicht überzeugen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Die Medien waren am Mittwoch eingeladen, Volker Bouffier zu begleiten, der eine Sonderimpfaktion auf dem Gießener Wochenmarkt besuchte und dort zum Impfen und Testen animierte. Um die Impfquote weiter zu erhöhen und mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen, ruft die Landesregierung im Kampf gegen das Coronavirus derzeit verstärkt zum Impfen und Testen auf.

Christian Betz, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, und Marco Schulte-Lünzum, Regionalvorstand der Johanniter, stehen mit einer gemeinsamen mobilen Impfstation derzeit jeden Markttag neben dem Schlammbeiser-Denkmal am Wochenmarkt. Wetterabhängig seien es 15 bis 50 Personen, die sich pro Markttag spontan impfen ließen, erzählten sie auf mehrere Nachfragen des Ministerpräsidenten. Zur Impfwilligkeit speziell im Flussstraßenviertel und in der Weststadt? Es helfe nichts, einfach ins Quartier zu fahren, Jugendwerkstatt, Werkstattkirche und Awo müssten entsprechende Vorarbeit an Überzeugung leisten, damit die dort wohnenden Menschen auch tatsächlich kämen, führte Bouffier aus. Zur Erfahrung mit Religionsgemeinschaften? In der Moschee in der Marburger Straße hätten sich viele Dutzend Moslems impfen lassen. Zu Uni und Mensa? Bei der Technischen Hochschule Mittelhessen sei es gut verlaufen. Und während drei Wochen täglich vor der Mensa der Justus-Liebig-Universität habe es insgesamt 500 Impflinge gegeben, berichtete der Gießener. Danach sah Bouffier dabei zu, wie Handwerker Jürgen Hoppe sich impfen ließ. "Konnte nicht eher, habe drei Wochen lang in Bad Neuenahr beim Aufräumen geholfen", erklärte er die Verzögerung.

Beim Rundgang über den Wochenmarkt, bei dem auch Landrätin Anita Schneider zugegen war, bemerkte Bouffier: "Alle Leute, die ich frage, sind geimpft, sagen sie. Von der Statistik her kann das so nicht stimmen." So ist auch eine 86-Jährige, die er anspricht, bereits das dritte Mal geimpft. Am Stand des Gartenbaubetriebs Koch sind der gegebenen Auskunft nach alle Mitarbeiter durchgeimpft. Trotzdem tragen sie Masken, obwohl dies derzeit auf dem Marktgelände keine Pflicht ist und nur empfohlen wird.

Immer wieder fragte Bouffier Vorbeikommende: "Haben Sie eine Idee, wie man die Nichtgeimpften zum Impfen kriegt?" Endlich traf er dann auf einen Mann, der noch nicht geimpft ist. Der 40-Jährige ließ sich vermeintlich überzeugen, wollte auch seine Verlobte per Handy überreden, herzukommen. Auf Granit biss der Ministerpräsident allerdings bei dem eingangs erwähnten Ehepaar, das auf dem Markt ein vegetarisches Bistro betreibt. Auch das Argument, dass 94 Prozent auf den Covid-Stationen Ungeimpfte sind, zog bei ihnen nicht.