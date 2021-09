Volksbank spendet 3000 Euro an Behring-Stiftung

V.l.: Vorstandssprecher Dr. Peter Hanker (Volksbank Mittelhessen eG) überreicht Stiftungs-Pressesprecherin Heidi Natelberg und Präsident Friedrich Bohl (Von Behring-Röntgen-Stiftung) den symbolischen Spendenscheck im Marburger Landgrafenschloss. (Foto: Christian Stein)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro hat die Volksbank Mittelhessen eG erneut die Arbeit der Von Behring-Röntgen-Stiftung unterstützt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der medizinischen Fachbereiche der Philipps-Universität Marburg und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die Zuwendung soll einer jungen Gießener Wissenschaftlerin einen Forschungsaufenthalt am renommierten Boston Children´s Hospital ermöglichen.

Dr. Peter Hanker, Vorstandssprecher der Volksbank Mittelhessen, überreichte den symbolischen Spendenscheck gestern am Stiftungssitz im Marburger Landgrafenschloss an den Stiftungspräsidenten Friedrich Bohl. „Mit der Unterstützung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ihrer Forschungstätigkeit wird jede Spende zur Investition in eine bessere Zukunft“, sagte Hanker. „Wie wichtig das Engagement der Von Behring-Röntgen-Stiftung ist, zeigt sich gerade in Zeiten begrenzter öffentlicher Mittel.“ Friedrich Bohl erklärte: „Hoch qualifizierter wissenschaftlicher Nachwuchs ist eine Grundvoraussetzung, um Innovationsfähigkeit, Forschungskompetenz und internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wir freuen uns sehr, dass die Volksbank Mittelhessen mit ihrer großzügigen Spende dieser besonderen gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt.“

Die im Marburger Landgrafenschloss ansässige Von Behring-Röntgen-Stiftung wurde am 8. September 2006 vom Land Hessen als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts errichtet. Gegründet wurde sie im Zuge der Fusion der Universitätskliniken Gießen und Marburg im Jahr 2005 und der anschließenden Privatisierung 2006 mit dem Ziel, an beiden Standorten neue Perspektiven für die Hochschulmedizin zu sichern und zu entwickeln. Dem Stiftungsvorstand gehören als Präsident der ehemalige Bundesminister Friedrich Bohl und als Vizepräsidentin die Gießener Radiologin Prof. Gabriele Krombach an.