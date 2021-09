Volksbank steigt beim Brauhaus-Gelände in Gießen ein

Die "Regionale Bau- und Bodenentwicklungsgesellschaft" kümmert sich um die weitere Entwicklung des Geländes. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Die Nachricht ist noch taufrisch: Die Stadt hat die 90 000-Einwohner-Marke geknackt. Für Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz scheint das Ende des Wachstums damit aber nicht erreicht zu sein. "Wir freuen uns in Gießen über jeden und jede, die zu uns zieht", sagt die Sozialdemokratin. Wo und vor allem wie sollen die Menschen wohnen und arbeiten? Die Stadt hat immerhin verbindlich beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu sein. Erste Antworten hat die grün-rot-rote Koalition bereits gegeben. Beispiel Brauhaus-Gelände. In der letzten Bauausschusssitzung haben die Partner von Grünen, SPD und "Gießener Linke" das Areal über den Bebauungsplan als Pilotprojekt für ein Klima-Quartier auf den Weg gebracht. "Wir haben die Botschaft verstanden. Das geht ganz klar in die richtige Richtung, aber ein Investor muss auch Geld verdienen", sagt Gesellschafter Jochen Ahl zu der Koalitionsentscheidung.

Die Entscheidung in einigen Einzelpunkten: Fotovoltaik oder Solarthermie auf mindestens 70 Prozent der Dachflächen. Begrünung dort, wo diese Technik nicht aufgebaut werden kann. Fassadenbegrünung soweit möglich. Ein Zweileitungssystem für Trink- und Brauchwasser. Und "das Areal wird als Pilotprojekt für ein Klima-Quartier mit einem hohen Energieeffizienzstandard, wenn möglich als Passivhausstandard, mindestens KfW-40, für ein energieeffizientes Bauen konzipiert", heißt es in der Beschlussvorlage der Koalitionäre. Das sind nur einige der Vorgaben, die die politischen Partner etwa in städtebaulichen Verträgen regeln wollen. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung steht noch aus.

"Wir haben jedes Verständnis, dass die Koalition diese ökologischen Themen angeht, müssen aber verdeutlichen, dass wir das nicht ehrenamtlich machen", erklärt Vorstand Dr. Lars Witteck vom Brauhaus-Gesellschafter Volksbank Mittelhessen. Der politische Weg sei richtig, müsse aber umsetzbar sein. "Das müssen wir mit der Koalition besprechen", führt Witteck aus.

Für die weitere Entwicklung rund um das Brauhaus und das Projekt "Westhang Living" in der Marburger Straße haben Imaxx Projektentwicklungsgesellschaft und Volksbank zudem die neue "Regionale Bau- und Bodenentwicklungsgesellschaft " gegründet. Beide Partner halten je 49 Prozent der Gesellschaft, die wiederum die bislang für beide Bauprojekte zuständigen Gesellschaften erworben hat.

Argument für die Gründung sei nicht zuletzt, dass die Projekte zusammen ein Bauvolumen von rund 175 Millionen Euro hätten. "Das ist eine Größenordnung, bei der man im Team arbeiten muss", verdeutlicht Ahl. Mit der Gründung sei auch der Entschluss verbunden, nicht nur entwickeln, sondern auch bauen und später teils im Bestand halten zu wollen. Die Geschäftsführung übernimmt Christian Maruschka, bekannt unter anderem als ehemaliger Geschäftsführer der 46ers. "Er ist ein sehr ausgleichender Mensch und damit genau richtig für das, was in Politik und Verwaltung aktuell vorliegt", betont Ahl. "Auch ich freue mich auf den Austausch mit der Stadt", erläutert der Geschäftsführer, der nach seiner Zeit bei den 46ers 16 Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter einer regionalen Baufirma war. Bei Brauhaus und "Westhang Living" handele es sich um die ersten Projekte der neuen Gesellschaft, aber "ich gehe davon aus, dass es mehr werden".

Unterstützt wird Maruschka von Jan Pfeiffer von der Volksbank als zweitem Geschäftsführer. Mit der Gesellschaft strebe man keinen Wettbewerb an, ergänzt Witteck. "Es geht dabei um Grundstücke, die ohnehin schon im Besitz der Gruppe sind." Die Bank freue sich, mit der Imaxx zusammenzuarbeiten, fügt Dr. Peter Hanker hinzu. "Trotzdem verstehen wir uns als neutral und würden eine solche Zusammenarbeit auch mit Gesellschaften wie zum Beispiel der Revikon oder der Mittelhessischen Wohnen machen", unterstreicht der Vorstandssprecher der Volksbank. Derzeit bauen die Partner ein Team um Maruschka, der Ahl als Geschäftsführer ablöst.

Gerade in Zeiten, in denen es keine Zinsen gebe, habe die Bank ein Interesse an derartigen Objekten, resümiert Ahl. Er geht davon aus, dass die Bagger Mitte des kommenden Jahres in der Marburger Straße rollen könnten. Die Arbeiten auf dem Brauhaus-Areal stehen möglicherweise ab 2023 an.

Neben den Vorgaben in Sachen Klimaschutz hat die Koalition für das Brauhaus-Areal eine Quote von 20 Prozent für sozial geförderten Wohnungsbau und eine Quote von zehn Prozent für Wohnungen, deren Miete pro Quadratmeter zwei Euro unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen soll, auf den Weg gebracht. Insgesamt könnten auf dem Gelände neue 200 Wohnungen entstehen.