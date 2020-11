Volkstrauertag in Gießen: "Von weltweitem Frieden weit entfernt"

OB Dietlind Grabe-Bolz und Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt legen am Ehrenmal einen Kranz nieder. Foto: Jung

GIESSEN - Auch die Gedenkstunde am Volkstrauertag blieb von der Corona-Pandemie nicht unberührt. Während im Umland auf öffentliche Kranzniederlegungen verzichtet wurde, hielt der Magistrat der Stadt Gießen unter Hinweis auf die geltenden Regeln an der Tradition fest. So durften nur Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes teilnehmen, höchstens zehn Personen. Etwa 20 Besucher, die sich bei Sonne und zeitweise starken Böen vor dem Deutschen Soldatenfriedhof versammelten, mussten eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und auf die Abstände achten. Die Musikerinnen und Musiker des Gießener Bläserkreises unter der Leitung von Alfred Joswig durften die Masken bei ihrem Spiel ablegen.

Weltweit sei nach den entsetzlichen Kriegsjahren der unbedingte Wunsch und Wille "Nie wieder Krieg" zu spüren gewesen, betonte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in ihrer Rede. "Aber von weltweitem Frieden sind wir weit entfernt." Der Tod von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft fordere die Menschen auf, "gegenüber jeder Verletzung der Menschenrechte wachsam zu bleiben". Unsere Verantwortung gelte dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt, so die Sozialdemokratin.

"Wir leben in einem friedlichen Kontinent mit offenen Grenzen", machte Gemeindereferent Gerd Tuchscherer von der Katholischen Kirche deutlich. An diesem 75. Volkstrauertag stehe das deutsch-britische Gedenken im Vordergrund - mit einem Großbritannien, das inzwischen aus der Europäischen Union ausgetreten ist. "Dennoch: Der Feind von damals ist zum Freund und zu einem selbstverständlichen Teil unseres Lebens geworden." Tuchscherer erinnerte an den Besuch eines ehemaligen britischen Bomberpiloten in Gießen, der vor zwölf Jahren einen Kranz mit Mohnblumen - als Zeichen der Versöhnung - vor dem Stadtkirchenturm niederlegte. Dieser Kranz ist noch im Oberhessischen Museum zu besichtigen.

Gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt legte die Dietlind Grabe-Bolz zunächst am Ehrenmal einen Kranz nieder, weitere folgten auf dem Gelände des Friedhofs und später auf dem Rathausvorplatz. Vier Soldaten des Bezirksverbindungskommandos Gießen legten ebenfalls einen Kranz am Ehrenmal nieder.

Auch in den Stadtteilen gedachten Politiker des haupt- und ehrenamtlichen Magistrats der Toten beider Weltkriege sowie der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur und legten zusammen mit den Ortsvorstehern Kränze nieder. An der Wiesecker Poart geschah das außerdem zur Erinnerung an die deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürger sowie an die geschändete Synagoge.