Volle Fahrt voraus

GIESSEN - (cm). Die Pandemie hat auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Gießen mit fallenden Mitgliederzahlen, Mehrausgaben sowie Mindereinnahmen getroffen. Gleichzeitig kehrte eine gewisse Ruhe ein. Doch zu Beginn des Jahres habe das Schiff „DLRG Gießen“ langsam wieder Fahrt aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst rückte der Neubau des Vereinsheimes in den Fokus. Die Zeit der Eigenleistungen begann: Aufräumen, Streichen, Arbeiten an der Außenanlage, Fensterbänke setzen und einiges mehr. Seit einiger Zeit kommt die Planung des Sommers und der entsprechenden Schwimm- und Rettungsschwimmkurse dazu. Die Politik hat erkannt, dass es Defizite im Bereich Schwimmen (abnehmende Schwimmfähigkeit) gibt und reagiert. Im Dialog mit Stadt und Stadtwerken wurden Ideen diskutiert und Möglichkeiten erörtert, um dem Berg an Anfragen nach Anfängerschwimmkursen Herr zu werden. Aber auch die anderen Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Rettungsschwimmen, wurden bedacht.

In den nächsten sechs Wochen wird an jedem Wochenende am Vereinsheim gearbeitet, werden Ferienkurse für das Kinderanfängerschwimmen geplant, Wachdienste koordiniert, Rettungsschwimmkurse geplant, die Trainer und Wachgänger angesprochen sowie Pläne für die Durchführung samt notwendiger Hygienepläne entworfen. Dann kommen die Ausschreibungen der Kurse und die Inneneinrichtung der DLRG-Räume im neuen Vereinsheim. Parallel dazu erfolgt die Planung für den Umzug von den Übergangsräumen am Waldstadion ins neue Domizil an der Lahn.