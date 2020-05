Vollsperrung auf der B 429: Lkw-Fahrer kommt von Straße ab

Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall auf der B 429 schwer verletzt. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf der B 429, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Der 52-jährige Fahrer aus Attendorn fuhr mit seinem Lkw von Wetzlar aus kommend in Richtung Wettenberg. 200 Meter vor der Abfahrt Heuchelheim kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Er rammte sieben Schutzplankenfelder ehe er die dreieckige Grünfläche zwischen der Auf- und Abfahrt überquerte und dabei einen Baum umfuhr. Auf der anderen Seite fuhr er über die Auffahrt und rammte weitere fünf Schutzplankenfelder. Anschließend rutschte er 50 Meter eine Böschung hinunter, ehe er vor einem Erdwall zum Stehen kam. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Laster entstand ein Totalschaden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 260 000 Euro. Laut Polizei wird der Bereich noch bis in den Abend hinein vollgesperrt sein.