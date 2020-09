Vollsperrung in Lahnstraße

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Stadt Gießen wird voraussichtlich im Oktober mit der Erneuerung respektive Umgestaltung der Lahnstraße in Kleinlinden zwischen der Einmündung der Lahnstraße und den Brücken der Deutschen Bahn AG beginnen. Zuvor ist in diesem Abschnitt eine Überprüfung auf Kampfmittel erforderlich. Diese Arbeiten werden in der Zeit vom 16. bis 22. September durch eine Fachfirma ausgeführt. Während dieses Zeitraums sei eine Vollsperrung der Lahnstraße ab der Frankfurter Straße bis hinter die Brücken der DB erforderlich, teilt die Stadt mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert.