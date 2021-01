Volt-Partei stellt Kandidaten

Slava Yashchenko

GIESSEN - (red). Die paneuropäische Partei Volt schickt auch in Gießen Kandidaten für die Kommunalwahlen ins Rennen, wie sie in einer Pressemitteilung erläutert. Seit ihrer Gründung im Jahre 2017 konnte die Partei eine Vielzahl an Mandaten erringen. Darunter ein Sitz im Europäischen Parlament und diverse Sitze in kommunalen Parlamenten.

„Wir möchten junge fortschrittliche Politik in den Gießener Kreistag und die Stadtverordnetenversammlung bringen”, sagt Slava Yashchenko. Er ist ist gemeinsam mit Jutta Schuchard Spitzenkandidat der Partei Volt für den Kreistag. Für die Gießener Stadtverordnetenversammlung stehen Frank Schuchard und Tim Weiand an der Spitze.

Der Klimawandel geht alle an und ist ein dringend zu lösendes Problem, deswegen spricht sich Volt ganz klar für die Klimaneutralität 2035 aus – in Gießen und ganz Deutschland. Immer noch bleibt ein Großteil des immensen Verbesserungspotenzial durch Digitalisierung weitestgehend ungenutzt. Volt fordert deshalb eine Digitalstrategie und den Ausbau von Gießen zu einer Smart City, welche das Leben der Bürger langfristig bereichert.

Durch eine konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung des Gesetzes „zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“, die die Digitalisierung dieser Leistungen möglichst anwenderfreundlich bis Ende 2022 vorschreibt, würden digitale Behördengänge sowohl die Verwaltungen als auch Bürger entlasten und Vorgänge, Anfragen und Genehmigungen vereinfachen und beschleunigen.

Vielfältig und bunt

Aus Sicht von Volt Gießen gilt es den ÖPNV im Zuge nachhaltiger Verkehrskonzepte zu stärken und zu verbessern. Sie sehen Gießen als moderne, Diversität fördernde und inklusive Stadt, in der sich alle Bürger entfalten und ihr individuelles Potenzial entwickeln können sollen. Volt will ein vielfältiges, buntes Gießen schaffen und soziokulturelle Freiräume fördern, sodass jede Person ihren Platz in der Gesellschaft findet. Dabei ist es wichtig, dass Bildungseinrichtungen über moderne und funktionsfähige Ausstattung verfügen. Die Volkshochschulen in Gießen stellen aus Sicht von Volt einen zentralen Faktor beim lebenslangen Lernen dar”, so Frank Schuchard.

Weitere Punkte für Gießen und den Landkreis sind neben vielen anderen Städtepartnerschaften Bürgeraktivitäten stärken, besserer und einfachere Bürgerbeteiligung, Kultur, Stadtplanung, Wohnen und Förderung der heimischen Wirtschaft und dem Einzelhandel.

Für die Zulassung zur Wahl musste Volt Gießen insgesamt rund 140 Unterstützerunterschriften für Kreis und Stadt erbringen. Dies war aufgrund der Pandemie eine besondere Herausforderung und nicht ohne die Initiative der Bürger zu bewältigen. „Wir sind zuversichtlich, mit ihrer Unterstützung auch alle weiteren Ziele zu erreichen. Wenn Sie sich also für Gießen eine größere Vielfalt in der Parteienlandschaft wünschen, schreiben Sie uns an”, hofft Frank Schuchard auf Unterstützung.

Volt wurde im März 2017 von einer Französin, einem Italiener und einem Deutschen als Reaktion auf den Brexit und den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa gegründet. Ihr Ziel: Die erste echte europaweite Partei aufzubauen. Die Bewegung zielt darauf ab, ein Europa zu verwirklichen, das all seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme verleiht. Volt glaubt daran, dass globale Herausforderungen gesamteuropäische Lösungen erfordern. Seit Gründung ist die Bewegung auf Menschen aller Alters- und Berufsgruppen angewachsen. Volt ist mittlerweile in 30 Staaten Europas vertreten, mit Teams in hunderten Städten.