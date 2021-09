Volt-Team auf dem Seltersweg

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach erfolgreichen Kommunalwahlen - Volt gewann in Hessen 23 Mandate und hat Regierungsverantwortung in Frankfurt übernommen - schickt Volt Hessen nun zehn Kandidierende in das Rennen für die Bundestagswahl. Spitzenkandidatin ist Dagmar Heil aus Fulda, sie bildet zusammen mit Maximilian Zänker aus Frankfurt das Spitzenduo.

Dagmar Heil unterstützt am Samstag, 18. September, ab 11.30 Uhr das Volt-Team aus Gießen am Wahlkampfstand im Seltersweg. Zusammen mit dem Stadtverordneten Frank Schuchard und dem Kreistagsabgeordneten Vyacheslav Yashchenko steht das Trio für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Dagmar Heil: "Ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen europäisch denken und handeln. Nur so können wir Herausforderungen wie Flüchtlinge, Klimakrise und Rechtsextremismus lösen."