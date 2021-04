Vom "gekachelten" Unialltag in Gießen

Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Ansprache an die Studierenden in ganz Deutschland Gießen nicht explizit erwähnt. An zwei Stellen aber hat er offenkundig konkret an seine Unistadt zurückgedacht:

"Ja, Universitäten sind öffentliche Räume. Wenn sie geschlossen sind, dann fehlen sie Ihnen, aber dann fehlen sie auch der demokratischen Gesellschaft. Viele, gerade kleine Universitätsstädte fühlen sich in der Pandemie an wie verwaist, und viele von Ihnen fühlen sich geradezu unsichtbar in der Lockdown-Gesellschaft, wie verschluckt von der Vergangenheit, oftmals zurück im Elternhaus, vielleicht sogar im ehemaligen Kinderzimmer.

"Es leidet ja nicht nur die Qualität der Ausbildung. Nein, es fällt so vieles weg, was ein Studium ausmacht, übrigens auch in meiner eigenen Erinnerung an die Unizeit in den 70er Jahren: der kurze Wortwechsel mit dem Professor, der Professorin auf dem Gang nach der Vorlesung, die spontane Begegnung in der Mensa, die hitzige politische Diskussion abends in der Kneipe, die - je länger der Abend - auf wundersame Weise immer fröhlicher wird. Und vor allem dies: die Neugier, das Ungeplante, das Fachfremde - ein Abstecher mal ins Geschichtsseminar, mal in die Philosophie, die Architektur oder - wenn ich mich mal so richtig doof fühlen wollte - sogar in die Biochemie. Sie staunen. Ja, selbst wir Juristen sind nicht immer so stromlinienförmig, wie Sie vielleicht denken. Und wenn Sie es Ihrem Kommilitonen mit der gebügelten Hose aus der Rechtswissenschaft nicht glauben, dann glauben Sie es wenigstens Ihrem Bundespräsidenten."