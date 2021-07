Vom Times Square zum Seltersweg in Gießen

Vor der Linse von Mike Meyer darf sich jeder einmal wie ein Model fühlen. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es ist ein kühler Samstagmorgen im Seltersweg. Bereits um sieben Uhr wird an einem ungewöhnlichen Projekt gearbeitet, das sowohl die Leute anzieht wie auch neugierig macht, die in den frühen Morgenstunden die Einkaufspassage entlanglaufen. Direkt vor dem Haupteingang des Modegeschäfts "Köhler" ist ein weißer Würfel aufgebaut, der zu einer Seite hin geöffnet ist. Der Würfel selbst ist innen hohl und gleichzeitig ein Fotostudio für den fränkischen Fotografen Mike Meyer. Dieser ist mit seinem "Come together now project", zu Deutsch "Kommt jetzt zusammen Projekt", am Samstag in Gießen unterwegs und die Resonanz war überwältigend.

Neugierige bleiben bereits am frühen Morgen stehen und reihten sich geduldig in die ellenlange Schlange ein. Wartezeiten von knapp zwei Stunden waren am Nachmittag an der Tagesordnung. Termine konnten zwar im Vorfeld über die Webseite von Köhler gebucht werden, aber die spontane Neugier überwog die terminlichen Planungen deutlich. "Wir haben 200 Voranmeldungen, rechnen aber mit knapp 300 Teilnehmern", berichtet Susanne Rinker vom "Köhler-Dekoteam", die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jochen Hopmann und weiteren Unterstützern die Szenerie auf dem Seltersweg vorbereitet hatte.

"Authentische Menschen"

Rinker selbst schwärmt von den Arbeiten Meyers und erzählt von ihren ersten gemeinsamen Shootingerfahrungen. "Mikes Energie beim Arbeiten ist legendär. Er spürt das Motiv, er sieht Dinge, die sonst wenige Leute sehen", so Rinker. Begonnen hat die Zusammenarbeit im Jahr 2015 bei einem Fotoshooting in Norwegen. "Wir hatten gemeinsame Musikerfreunde, die in den Fjorden unterwegs waren. Köhler hatte die Outfits gestellt, und da kein Visagist vor Ort war, sind wir nach Norwegen geflogen und haben dort Mike kennengelernt. Und die Chemie hat von Anfang an gepasst." Das damalige Shooting auf dem Preikestolen hinterließ nachhaltige Eindrücke, da Meyer darauf bestand, eine Leiter mitzunehmen, um von oben zu fotografieren. "Da wussten wir, dass wir den Richtigen für unsere Fotos gefunden hatten, und es hatte einfach gepasst. Durch unsere Einladung kam Mike dann heute nach Gießen", berichten Hopmann und Rinker.

Der Fokus beim jetzigen Shooting lag vor allem auf den "alltäglichen Menschen", wie der Fotograf und auch die Organisatoren betonen. "Authentische Menschen sind Mike lieber als die Models, die gefühlt nur eine Mimik kennen. Models sind austauschbarer als Passanten", resümiert Rinker. Eben diese "regionalen Models" stehen im Vordergrund. Meyer selbst versteht den Würfel als Rückzugsort im öffentlichen Raum. "Dahinter steht die Vision, sich im Raum treffen zu können. Wir sind seit 2018 mit dem Würfel auf Tour und waren jetzt schon in 25 Ländern", erzählt der Fotograf. Ob die Wüste von Marokko, eine Teeplantage in Georgien oder der Times Square in New York, jeder Ort eigne sich für ein Shooting auf seine jeweils eigene Art, erzählt der Profi.

Lindbergh als Mentor

Generell arbeitet Meyer zudem in Schwarz-Weiß und porträtiert gerne, inspiriert durch seinen Mentor Peter Lindbergh (deutscher Fotograf, 1944-2019, Anm. d. Red.). "Es war eine Bewunderung von Anbeginn für die Bilder und die Person Peter Lindbergh. Seine Bilder haben mich berührt und tun es bis heute. Wir haben in einer Art Stipendium gemeinsam gearbeitet und die Nähe seiner Bilder hat mich bis heute gefesselt", schwärmt der Protegé von seinem verstorbenen Mentor. Die Faszination seiner Bilder fesselt auch die Passanten auf dem Seltersweg. Kurz vor dem offiziellen Ende des Projekts um 18 Uhr sind bereits 205 Personen fotografiert worden und noch etliche warten auf ihr persönliches Shootingerlebnis mit dem renommierten Fotografen.

Nach zwölf Stunden hatten sich mindestens 233 Personen angemeldet und fotografieren lassen, wobei auch einige Familien darunter waren, berichtet Rinker. Die Fotografierten genossen sichtlich den Small Talk mit Meyer und das Erlebnis, einmal Pose für einen Starfotografen gestanden zu haben. "Mike geht auf jeden individuell ein und nimmt sich für jeden Zeit. Das ist das, was ihn ausmacht, und das ist der Spirit, der ihn ausmacht. Wir sind sehr glücklich, dass er nach Gießen gekommen ist und hier geshootet hat", betont Rinker.