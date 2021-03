Vom Wert des Wassers

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wert des Wassers" - unter diesem Leitthema steht diesmal der internationale Weltwassertag am 22. März. Neben den globalen Zusammenhängen soll auf die lokale Bedeutung des Wassers aufmerksam gemacht werden. Deshalb informiert das städtische Umweltamt unter www.giessen.de/Regenwasser über die Themen Trinkwasser, Versickerung und Regenwassernutzung in Gießen. Auch entlang der Fensterfront des Rathauses kann man sich informieren.

"Zukünftig stellt ein begrenztes Wasserdargebot einen hohen Wert dar. Die Städte stehen in heißen und trockenen Sommerperioden vor neuen Herausforderungen, ", so Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich in einer Pressemitteilung und nennt als Maßnahmen Hitzewarnungen für ältere Menschen, Wässern zur Erhaltung von Parkbäumen oder das Verbot der Wasserentnahme aus Gewässern. Aber auch "das Zuviel" an Wasser bei Starkregenereignissen sei zu managen, gibt die Dezernentin zu bedenken.

Das Motto des Weltwassertages wurde vom Umweltamt zum Anlass genommen ein weiteres Themenplakat zur "blauen" und "grünen" Infrastruktur in der Stadt zu gestalten. "Die öffentlich zugänglichen Parkanlagen wie das Anlagengrün, der Alte Friedhof und der Philosophenwald sowie die Auenbereiche der Lahn, der Wieseck und des Klingelbaches stellen unverzichtbare auch von Wasser abhängige Grün- und Wassersysteme der Stadt dar", erläutert die Stadträtin.