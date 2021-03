Vom Wochenmarkt in Gießen für das Restaurant zu Hause

Adrett präsentiert und mit zahlreichen lukullischen Genüssen ausgestattet sind die neuen Gastronomie-Stände auf dem Gießener Wochenmarkt. Im Vordergrund die Damen vom "Kormoran" am Wißmarer See: Michaela Will (links) und Elisa Will. Foto: Friese

GIESSEN - Tajine von der Poularde oder Wachtel-Consommé? Vielleicht auch Tomatencremesuppe oder Hirsch-Bolognese? Nicht nur dem passionierten Feinschmecker läuft bei dieser Aufzählung unweigerlich das Wasser im Mund zusammen. Doch wo genießen in diesen Tagen, wenn der eigene Herd kalt bleiben soll? Bis die Gastronomie wieder ihre Tore öffnen darf, wird es noch dauern. Aber es gibt eine (kleine) Alternative zum Restaurantbesuch: Seit Mitte Februar bieten verschiedene heimische Gastronomen Leckerbissen wie die eingangs erwähnten (und noch mehr) auf dem Gießener Wochenmarkt an. In der Regel vorgefertigt in Gläsern. Und leicht fertig zuzubereiten. "Das wird sehr gut angenommen", zieht Frank Haas vom benachbarten "Schlosskeller" ein erstes Fazit.

Fünf Stände sind es, die sich, vom Marktplatz kommend, zu Beginn des Marktgeschehens auf dem Kirchenplatz präsentieren. Neben dem Platzhirsch Schlosskeller noch die Wettenberger Restaurants "Zum Kormoran" am Wißmarer See, "Burg Gleiberg" und der "Erlenhof" (ebenfalls in Wißmar) sowie "Zum Heiligen Stein" in Muschenheim. "Es wollten noch ein paar andere Kollegen mitmachen, die haben es aber organisatorisch noch nicht hinbekommen", erzählt Axel Horn von der Gleiberger Gastronomie. Vornehmlich samstags, aber auch mittwochs, laden die kleinen Stände ein, sich die Essenszubereitung leicht zu machen.

"Erst einmal ist die Neugierde da", hat Michaela Will vom Kormoran in Wißmar festgestellt. "Aber es wird auch gut angenommen. Ich glaube, das ist eine schöne Portionsgröße", sieht sie den Vorteil in den per Glas angebotenen Speisen. "Ich finde es gut, dass sie sich hier präsentieren, und es ist auch eine gute Präsentation", lobt eine Markt-Besucherin aus Buseck. Sie koche zwar selbst "leidenschaftlich gerne", aber angesichts ihres Berufs sei das "eine gute Alternative".

"Vom Grund auf ist das eine PR-Aktion für uns. Und auch der Hinweis auf unser To-go-Geschäft", wollen die Restaurants nach den Worten von Schlosskeller-Küchenchef Frank Haas zeigen, dass sie noch da sind. "Es ist für uns vorrangig, zu zeigen, dass es uns noch gibt", formuliert es Michaela Will. "Es ist schön, wieder mit Leuten zu tun zu haben", weist Steffi Brink vom Erlenhof auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Leiden der Gastronomie hin. Sie ist mit einem vergleichsweise kleinen Angebot auf dem Markt vertreten. "Ich will erst einmal sehen, wie es läuft", sagt die Wißmarerin. Sie erläutert, dass sie im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen mit deren vorgekochten Gerichten frische Ware anbietet. Etwa Grüne Soße oder Heringssalat. "Auch das wird angenommen", hat sie festgestellt.

Etwa von Hannah Niebergall. Die Licherin kauft das erste Mal bei den neuen Marktbeschickern ein. "Das ist eine gute Bereicherung", ist sie angetan, "und praktisch für ein schnelles Mittagessen". Ähnlich sieht es Barbara Findling aus Gießen-Rödgen. "Das nutze ich jetzt öfter. Gerade in dieser Zeit", versteht sie ihre Essensbeschaffung auch als kleinen Beitrag zur Unterstützung der heimischen Gastronomie. Auf anderen Märkten sei ein solches Angebot üblich. Auch ohne Corona.

"Abwarten"

Was die Frage aufwirft, ob die Stände weiter lukullische Genüsse anbieten, wenn sich die Lage wieder entspannt hat und die Gastronomen wieder Gäste empfangen dürfen? "Ich glaube, das übersteigt unsere Kapazität", ist nicht nur Michaela Will skeptisch. "Abwarten", heißt es bei Frank Haas, der sich erst einmal Gedanken macht, wie er es beim räumlich beschränkten Garten des Schlosskellers hinbekommt, wenn die Außengastronomie wieder erlaubt ist. "Das macht die Planungen nicht einfach." Aber in den nächsten Wochen wird mit Sicherheit noch ein schnelles Menü vom Gießener Wochenmarkt im Küchenkalender eingeplant werden können.