Vom Zimmermann zum Kaufmann: Gießener findet Traumberuf

Berufsausbildung trotz Pandemie: Ingrid Göbel und ihr Auszubildender Semi Temizsoy.

GIESSEN - Manchmal dauert es eben etwas länger, bis man den Job findet, der zu einem passt. So hat Semi Temizsoy zwei unterschiedliche Ausbildungsberufe getestet, um schließlich den zu finden, der ihm wirklich Spaß macht: Tourismuskaufmann. "Hier stimmt einfach alles, vom Team bis hin zu meinem Aufgabenbereich", sagt der 24-Jährige, der am 1. August seine Ausbildung bei der "Flugbörse" Gießen begonnen hat, im Gespräch mit dem Anzeiger.

Nach seinem Fachabitur 2017 an der Wirtschaftsschule am Oswaldsgarten hat Temizsoy zunächst ein Praktikum in einer Arbeitsvermittlungsagentur auf der Insel Malta gemacht. Das hat ihm so gut gefallen, dass er ein weiteres halbes Jahr drangehängt hat. Wieder zuhause hat der Gießener eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in Wetzlar begonnen. "Der Job war interessant, ich war in Spanien und China", erzählt er. Allerdings habe die "Chemie" mit dem Chef nicht gestimmt. So hat er nach der Probezeit das Unternehmen verlassen. Die Berufsschule in Frankfurt hingegen hat er als "Gastschüler" weiter besucht.

Glücklicher Zufall

"Aufgrund von Corona habe ich keine andere Ausbildung in der Veranstaltungs- oder Messebranche gefunden", berichtet er. Also entschied sich Temizsoy dafür, den Beruf des Zimmermanns zu erlernen. Allerdings hatte er sich die Arbeit etwas anders vorgestellt: "Die Arbeitszeiten von 5.45 Uhr bis 16 Uhr und länger sowie die körperliche Anstrengung waren nicht so mein Ding", sagt der 24-Jährige.

Einem glücklichen Zufall verdankt der junge Mann es, dass er seinen Ausbildungsplatz bei der "Flugbörse" gefunden hat. "Auf der Seite der Agentur für Arbeit habe ich die Ausschreibung gefunden und mich sofort darauf beworben. Die Antwort kam sehr schnell und bereits eine Woche später wurde ich zum Probearbeiten eingeladen", erinnert er sich.

"Corona-bedingt wollte ich in diesem Jahr eigentlich einmal nicht ausbilden", sagt Ingrid Göbel, Inhaberin der "Flugbörse", die normalerweise - seit sie 1996 das Unternehmen übernommen hat - mindestens einen Auszubildenden beschäftigt. Bei einem Besuch der Agentur für Arbeit erfuhr sie dann aber von der Ausbildungsförderung und entschied sich, trotz Pandemie einen jungen Menschen auszubilden. Ein Glücksfall - ist sie sich heute sicher.

Mit einer Ausnahme seien bisher alle ihre Auszubildenden ihrem Job treu geblieben. Auch ihr Sohn Niklas, der die "Flugbörse" eigentlich bereits im vergangenen Jahr übernehmen sollte. Doch hier machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Etwa zehn Bewerbungen hat sie dieses Mal auf ihre Anzeige bekommen und sich wie immer aus dem Bauch heraus entschieden. "Ein Tourismuskaufmann sollte gut mit Menschen umgehen können, teamfähig und offen sein", weiß sie aus langjähriger Erfahrung.

"Neben E-Mails bearbeiten und die Ablage machen darf ich auch schon Kundengespräche führen", freut sich Semi Temizsoy. "Ich wurde von Anfang an ganz toll mit ins Team eingebunden." Auch eine erste Inforeise, die ihn nach Mallorca führte, hat er schon gemacht.

"Probewoche gute Idee"

Nadine Speier von der Agentur für Arbeit freut sich über die erfolgreiche Vermittlung: "Im Vorfeld ein Praktikum oder eine Probewoche zu absolvieren, ist immer eine gute Idee", lobt sie. "Das hilft, vorzeitige Abbrüche zu vermeiden."

Trotz vieler Buchungen im Sommer hat sich nach Auskunft von Ingrid Göbel die Reisebranche noch immer nicht erholt. "Wir unterliegen einem ständigen Wandel", führt sie aus. Aktuell würde man für eine Buchung dreimal so lange benötigen wie vor der Pandemie. "Die Menschen sind verunsichert, stellen mehr Fragen, beispielsweise zu Einreise- oder Impfbestimmungen." Dabei seien für jede Reise Versicherungspakete, wie beispielsweise die Flextarife, buchbar. Im Fokus des Interesses ständen derzeit Griechenland und Spanien, aber auch die Türkei und Ägypten würden zulegen.

Im vergangenen Jahr habe man etwa 80 Prozent Umsatzverlust gehabt, auch 2021 sei es nicht sehr viel besser. Ein Großteil der Kunden würde kurzfristig buchen. Längerfristig hingegen seien Kreuzfahrten gefragt. "Hier liegen uns bereits viele Buchungen für 2022 vor", berichtet Ingrid Göbel.