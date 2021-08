Von Buseck über Gießen bis New York

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Elke Heidrich-Lorsbach und Michael Lorsbach können inzwischen auf fast 30 Jahre erfolgreiche Geschäftsführung zurückblicken. Als kleines "Familienunternehmen" in Buseck gestartet und mit derzeitigem Sitz in Gießen und Niederlassungen in Hamburg und New York, beschäftigt Alcedis heute über 150 Mitarbeiter und führt global Studien mit Studienzentren in mehr als 70 Ländern durch. Doch wie kommt man soweit?

Elke Heidrich-Lorsbach und Michael Lorsbach berichten aus ihrer fast 30-jährigen Erfahrung und haben dabei auch den einen oder anderen Tipp für Gründungsinteressierte an Bord. Sie sind die Gäste beim nächsten Gründungsstammtisch, der am Mittwoch, 11. August, erstmals in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung, im Makerspace, Walltorstraße 57, in Gießen stattfindet. Der Stammtisch beginnt um 19 Uhr. Aufgrund der Corona-bedingten Situation sind derzeit vorab Anmeldungen unter elke.gaub-kuehnl@giessen.de erforderlich.

Sollten die Inzidenzzahlen eine Präsenzveranstaltung nicht mehr erlauben, wird der Gründungsstammtisch als Online-Veranstaltung stattfinden. Der Gründungsstammtisch (jeden 2. Mittwoch eines Monats) ist eine Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen GmbH, der Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Gießen, des Entrepreneurship-Clusters Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg, sowie des Vereins "Region Gießener Land e.V.".