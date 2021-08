Von Buseck über Gießen und Hamburg bis nach New York

Aktuell an der Erforschung von Therapien bei Sars-CoV-2 beteiligt: die Gründer der Firma Alcedis. Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Von Buseck über Gießen nach Hamburg und New York" umreißt Elke Gaub-Kühnl von der Wirtschaftsförderung der Stadt Gießen knapp die Geschichte des Unternehmens Alcedis. 1992 vom Ehepaar Dr. Elke Heidrich-Lorsbach und Michael Lorsbach gegründet, beschäftigt das Auftragsforschungsinstitut inzwischen 150 Mitarbeiter und ist international tätig.

Beim monatlich stattfindenden Gründungsstammtisch, einer Initiative des Technologie- und Innovationszentrums Gießen GmbH, der Wirtschaftsförderungen von Landkreis und Stadt Gießen, des Entrepreneurship-Cluster Mittelhessen (ECM), der IHK Gießen-Friedberg sowie des Vereins "Region Gießener Land", stellten die Gründer im Makerspace ihre Firma vor, berichteten über Herausforderungen in der fast 30-jährigen Geschichte und gaben einen Ausblick in künftige Tätigkeitsfelder.

Angefangen hat das Unternehmen mit einem Angebot von Teilleistungen aus dem Bereich der Klinischen Forschung und sich über die Jahre zum Full Service-Anbieter entwickelt, der klinische Studien sowohl bei der Zulassung von neuen Medikamenten und Medizinprodukten, als auch bei bereits bestehender medizinischer Versorgung durchführt. Zu den Kunden zählen große Biotech- und Pharmaunternehmen sowie wissenschaftliche Fachgesellschaften und Universitätskliniken, Schwerpunkte sind "Volkskrankheiten" wie Krebserkrankungen, aktuell ist das Unternehmen aber auch an der Erforschung von Therapien bei Sars-CoV-2-Infektionen beteiligt.

Plattform

Ein Alleinstellungsmerkmal von Alcedis ist, dass Forschung und dafür nötige IT-Lösungen aus einer Hand kommen, und wo man nicht alles selbst machen könne, so Michael Lorsbach, habe man eine Plattform geschaffen, auf der man Drittanbieter integriere. Dies seien oftmals Kleinunternehmen, die sonst keinen Zugang zu großen Aufträgen bekämen, dabei seien gerade jene Innovationstreiber, beklagt Lorsbach, dass es in Deutschland viel zu wenig Gründungen gebe. Seine Frau und er kämen ursprünglich aus ganz anderen Bereichen, Ökotrophologie und Ingenieurwesen, und hätten 1992, als Daten noch auf Papier erhoben wurden ("Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen!") als eines der ersten Unternehmen begonnen, digitale Dokumentation per Internet einzusetzen. Die Firma war komplett selbst finanziert und sei nach und nach gewachsen. "Unsere Grundhaltung ist, nicht mehr auszugeben, als man hat", erklärt Heidrich-Lorsbach, dass man in knapp 30 Jahren Firmengeschichte lediglich für den Bau eines neuen Gebäudes einen Kredit aufgenommen habe.

Auch auf Fördermöglichkeiten habe man zur Gründung verzichtet, diese seien immerhin mit einigem Aufwand verbunden, die man lieber in das eigene Projekt gesteckt habe. Die Gründer betonen immer wieder, dass man vorhandene Ressourcen fokussieren müsse. Man habe Glück gehabt, dass die Geschäftsidee, webbasiert zu arbeiten, unterstützt wurde und funktioniert hat - so habe man sich über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut. Im B2B-Bereich ("Business to Business") spielten immerhin Beziehungen eine große Rolle, erläutert Lorsbach, und dass Alcedis größtenteils für Aufträge angefragt werde, Marketing sei erst in den letzten Jahren wirklich relevant geworden. Das mittelständische Unternehmen sei bei Kunden gefragt, weil man Projekte eher individualisieren könne als große Firmen. Anfang der 2000er habe man jedoch auch schwere Zeiten durchlebt, als durch die "Dotcom-Blase" viele Aufträge weggebrochen seien und man beinah in die Insolvenz gerutscht sei. Das sei jedoch immer ein Risiko, welches man bei einer Unternehmensgründung eingehe, verdeutlicht Heidrich-Lorsbach. Fast 30 Jahre Firmengeschichte seien auch daher möglich, weil Alcedis sich fortwährend weiter entwickle - momentan sei beispielsweise der Umgang mit erhobenen Daten in der Medizin ein großes Thema. Dieser könne in die Richtung gehen, dass Patienten digitale Akten hätten und selbst darüber entscheiden, wie die darin enthaltenen Informationen verwertet werden.

Datenschutz

Schutz der Daten sei wichtig - es sei beeindruckend, aber auch beängstigend, was man damit machen könne, erklärt Heidrich-Lorsbach, dass Algorithmen schon oft sehr genau vorhersagen könnten, wie ein Patient auf Medikamente reagiere. Eventuell könne man daher irgendwann bei Zulassungen auf einen Datenpool zurückgreifen, anstatt klinische Studien durchzuführen, erklärten die Gründer, dass sie derzeit selbst an einem Prädikationsmodell arbeiteten, um anhand von Daten Vorhersagen zu treffen.