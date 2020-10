Von coronakonformen Laternenumzügen in Gießen

"Kommt, wir woll'n Laterne laufen" - bei uns dieses Jahr allerdings nur im Tageslicht. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Sommerkinder fangen Sonnenstrahlen und hüten sie wie ihren größten Schatz. Doch wenn die Tage kürzer werden, ist es bald soweit. Dann bringen sie uns Licht und Wärme in die Dunkelheit. Diese Zeilen stammen natürlich nicht von mir, sondern von Rolf Zuckowski. Schon morgens - kurz nach dem ersten Blinzeln der mehr (was mich betrifft) oder weniger (was meinen Sohn betrifft) verschlafenen Augen - muss seit einigen Tagen das Album mit den Herbstkinderliedern in den CD-Player geschoben werden. Allein dafür besitzen wir offenbar überhaupt noch dieses fast antiquierte Abspielgerät.

Abgesehen davon, dass der Knirps voll auf die Hits um fallende Blätter und diverse Wetterkapriolen (von "Wind, Wind, Sause" bis "Ich schenk Dir einen Regenbogen") steht, läuten sie auch die Vorbereitungen auf DAS Herbst-Event schlechthin ein. Zumindest dann, wenn man um die vier Jahre alt ist. "Ich muss für den Laternenumzug üben!", spricht's und grölt die auswendig gelernten Textstellen noch etwas lauter mit. Gut, soll er nur. Schließlich ist im Kindergarten coronakonform derzeit höchstens Summen erlaubt.

Wo wir dann auch beim Thema wären: In diesem Herbst wird das nix mit dem klassischen Lampionfest. Ausgiebige "Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne"-Trällereien sind im Pandemie-Herbst 2020 genauso wenig drin, wie dichtes Beisammenstehen bei Würstchen, Weckmännern und lauwarmem Kinderpunsch. Weniger tragisch finden es da Grobmotoriker wie ich, dass auch der vorangestellte Eltern-Kind-Bastelnachmittag in der Kita ersatzlos gestrichen worden ist. Mit anderen Müttern und wenigen Vätern auf winzig kleinen Stühlen dicht gedrängt um - für Menschen jenseits der 1,20 Meter ebenfalls deutlich zu niedrigen - Tische sitzen, Kartoffelstempel auf Pappe drücken, buntes Transparentpapier mit Tapetenkleister mischen (klebt erfahrungsgemäß mehr an den Fingern als an der Bastelkreation) und filigrane Formen ausschneiden: Ein (Alb-)Traum! Im vergangenen Jahr - der Sohnemann hatte mit der Laterne in Kürbis-Form meiner Meinung nach auch noch das aufwendigste Modell als Vorlage ausgesucht - saßen wir beide gar so lange im Kindergarten-Atelier, bis um uns herum bereits die Stühlchen hochgestellt und mit dem abendlichen Fegen begonnen wurde. Zumindest dieser blamable Kelch wird also diesmal an mir vorüber gehen. Denn Eltern müssen aktuell ja bekanntlich draußen bleiben.

In der Kita wird selbstverständlich dennoch gebastelt. Laut dem vorfreudigen Vierjährigen ist seine Laterne in diesem Jahr rund und mit grünen Schnipseln beklebt. Bis ich sein Werk live bewundern kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Freilich findet nämlich auch die Lichter-Prozession zur Corona-Zeit ohne die Mamas, Papas und Geschwister statt. Als Alternative soll es kitaintern einen kleinen Rundgang geben, damit die Kleinen nicht komplett auf den Spaß verzichten müssen. Das Alleinstellungsmerkmal schlechthin wird allerdings fehlen: die Dunkelheit. Das Ganze findet schließlich im laufenden Betrieb und folglich nicht am Abend statt. Rolf Zuckowskis Liedtext kommt dann wohl nicht mehr ganz so passend daher (Achtung, Ohrwurmalarm!): Kommt wir woll'n Laterne laufen, denn wir fürchten nicht die Nacht. Kommt wir woll'n Laterne laufen, das wär' doch gelacht. Hell wie Mond und Sterne leuchtet die Laterne. Bis in weite Ferne übers ganze Land. Eigentlich ist das in diesem speziellen Jahr aber auch egal. Die Melodie wird ja ohnehin nur gesummt.