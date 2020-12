Von den und vor den Ferien in Gießen

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Sind das jetzt schon Ferien oder ist das nur Homeschooling? Ist das Präsenzunterricht und wie weit (und vor allem oft) machen wir dafür die Fenster auf? Bei welchen Temperaturen ist eine Klassenarbeit noch zumutbar und wieviel Spaß macht einem 14-Jährigen Zirkeltraining in der Halle mit Maske vor der Nase?

Mit Beginn der Weihnachtsferien stellen sich Fragen, die wir vor exakt zwölf Monaten noch nicht einmal hätten formulieren können, weil die Gedanken nicht gedacht werden mussten. Und nicht gedacht werden konnten - das sozusagen Undenkbare ist eingetreten.

Letzte Woche sagte ich am Küchentisch: "Ach klasse, bald Ferien, dann können wir mal wieder nach Frankfurt ins Museum fahren, Senckenberg oder so." Treffer - versenkt. Ein unbeabsichtigtes Selbsttäuschungsmanöver des überforderten Gehirnkastens, der sich mit Fußball im Fernsehen, Netflix und stapelweise Büchern die Komplett-Verödung vom Halse hält.

Und nun? Sind die Weihnachtsferien, das größte Glück der Kinder da, - und nichts geht mehr. Klar packt man Geschenke unter den Baum, aber schon das Ritual, in der Kirche das Krippenspiel zu sehen (selbst wenn der Ältere immer wieder erklärt, er wisse schon, wie die Geschichte ausgeht), steht in den Sternen, die nicht einmal die Heiligen Drei Könige zur Wanderung motivieren können. Was macht das Jahr mit den Kindern, den Corona-Kidz? Kindern, denen wir vor den schönsten Ferien des Jahres sagen müssen, dass wir vermutlich nicht zu Opa und Oma fahren, dass sie sich in den Ferien nicht mit ihren Freunden oder Freundinnen treffen dürfen, dass wir kein Hallentraining haben, kein Hallenturnier, oder sie keine Räder schlagen oder auf dem Barren balancieren können, weil ihr heiß geliebter Sport auch nicht geht.

Was das mit ihnen macht? Nach einem Jahr, das immer wieder zwischen Lockerung und Verknastung, zwischen Maske und abgesagten Klassenfahrten, Sport-Events, Urlaubsreisen, zwischen Ermahnungen, sie mögen sich nicht zu nahe kommen und nur einen Freund zum Geburtstag einladen, sowieso eine Zumutung war?

Was das mit den Kindern und Jugendlichen macht? Erstaunlich wenig. Da ist eine große Anpassungsfähigkeit zu erkennen, ein Schulterzucken ab und an, viel Spaß zwischendurch - und viele Entdeckungen auf langen Spaziergängen, die man sonst so gemeinsam nicht gemacht hätte. Und so leidet der Vater darunter, dass er denkt, die Kinder würden leiden. Aber so ist es nicht. Sie nehmen es mal als Ärgernis, mal als Störung hin - sie machen das gut, sie kommen da durch. Bis es wieder ins Museum geht, auf den Platz und in die Halle. Irgendwann sind Osterferien - und dann, ja dann...