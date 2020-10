Jetzt teilen:

GIESSEN - Unser Gemeinsam-Sein in Zeiten einer Pandemie kennzeichnet, dass wir uns als Individuen voneinander distanzieren müssen, um als Gemeinschaft bestehen zu können. Eine Sonderausstellung in der Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität (JLU) stellt unter dem Titel "Gruppenbilder - Von der Kunst des Gemeinsam-Seins" die aktuellen Erfahrungen der Gemeinschaft auf Distanz antiken griechischen und römischen Darstellungen gegenüber, die Menschen gemeinsam zeigen. Die Ausstellung im Wallenfels'schen Haus des Oberhessischen Museums wird am Donnerstag, 29. Oktober, um 18 Uhr mit einer digitalen Feier im Livestream eröffnet. Interessierte können online teilnehmen, der Link zum Livestream findet sich auf der Webseite der Antikensammlung: www.uni-giessen.de/antikensammlung. Dort lassen sich die Inhalte auch im Anschluss noch abrufen, teilt die JLU mit. "In der Ausstellung führen wir in vier Schlaglichtern vor Augen, wie uns griechische und römische Gruppenbilder auch heute noch etwas über uns als Menschen und unsere Vorstellungen vom Gemeinsam-Sein sagen können", so Dr. Michaela Stark, Kustodin der Antikensammlung. "Diese Bilder konnten die herrschenden Vorstellungen von Gemeinschaft abbilden, formen und hinterfragen. Diese Choreographien des Gemeinsam-Seins geben uns Einblicke in die Selbst- und Außenwahrnehmung historischer Gesellschaften - und mögen dabei helfen, unsere Gegenwart auf Distanz besser zu bewältigen", ergänzt Leiterin Prof. Katharina Lorenz. Ein Begleitkatalog beleuchtet die verschiedenen antiken Gruppenkonstellationen anhand ausgewählter Objekte der Antikensammlung und Leihgaben. Er kostet 12 Euro (für Mitglieder des Fördervereins 10 Euro) und kann im Wallenfel'schen Haus erworben und über die Professur für Klassische Archäologie bestellt werden: sekretariat@archaeologie.uni-giessen.de.