Von Frauen für Frauen: Hilfe bei häuslicher Gewalt

GIESSEN - Gewalt fängt nicht erst an, wenn Frauen körperlich verletzt werden. Die häusliche Gewalt fängt meist viel früher in Form von psychischer Gewalt an. So werden viele Frauen durch ihren Partner permanent beleidigt und gedemütigt. Auch das ist eine massive Form von Gewalt. Darauf will der internationale Tag zur Beseitung von Gewalt gegen Frauen am 25. November, aufmerksam machen

Mit der diesjährigen Aktion unter dem Titel "Wir haben die Nase voll", beteiligen sich die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und das Frauenhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen in Gießen (SkF e.V. Gießen) daran. Um trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im öffentlichen Leben möglichst viele Frauen zu erreichen, haben die Beraterinnen 500 "Wegweiser-Tütchen" gepackt, die in der Woche vom 23. bis 27. November an verschiedenen Orten in Gießen verteilt werden. Die Tütchen enthalten Informationen über Anlaufstellen, die Unterstützung und Hilfe bei häuslicher Gewalt bieten, sowie kleine Geschenke, die Mut machen sollen.

"Gerade im Zuge der Ausgangsbeschränkungen, die es in den letzten Monaten durch den Covid19-Virus gegeben hat, wurde noch einmal deutlich, wie wichtig ein sicheres Zuhause für jeden Menschen ist", betont Zehra Eraslan, Mitarbeiterin des Frauenhauses, in einer Pressemitteilung. Darin heißt es auch, dass laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 in Hessen 9299 Fälle von Häuslicher Gewalt erfasst wurden. In Relation zum Vergleichszeitraum von 2018 (8927 Fälle) stellt dies eine Erhöhung der Fallzahlen um 4,2 Prozent dar. "Es ist wichtig, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass häusliche Gewalt ein Straftatbestand ist. Je präsenter das Thema in der Öffentlichkeit wird, umso leichter finden Betroffene den Weg in eine Beratungsstelle oder in ein Frauenhaus", ist sich Sema Cetin, Mitarbeiterin der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, sicher.

Die "Wegweiser-Tütchen" sind im Aktionszeitraum hier erhältlich: Friseursalon Barthel, Friedrichstraße 14, Löwen Apotheke, Friedrichstraße 11-13 und Gynäkologin Dr. med. Kerstin Schroeder, Liebigstraße 20. Sobald Sauna und Schönheitssalons wieder öffnen dürfen, wird es sie auch bei bb aesthetic, Grünbergerstr. 30 und im Mona Lisa - Saunaparadies in Wettenberg geben.