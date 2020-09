Von Gießen aus einen "Mini-Ausflug in die Rockerwelt" gestartet

Der Platz im Zeugenstand bleibt am vierten Prozesstag meist frei. Foto: Mosel

Giessen. Die Ruhe nach dem Sturm auf eine Offenbacher Shisha-Bar war offenbar trügerisch. Zumindest lassen von der Polizei überwachte und dokumentierte Telefongespräche zwischen den Angeklagten diesen Schluss zu. "Ich wollte Euch nur sagen, dass sie alles sammeln, es bleibt nicht so einfach", ließ ein heute 26-jähriger Gießener demnach am Abend des 24. Oktober 2016 einen seiner Mitangeklagten wissen. Kurz zuvor war der Anrufer festgenommen und erst nach Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. "Sie wissen über alles Bescheid", warnte er dann. "Sie werden uns erledigen, uns alle." Dann endet das Gespräch nach gut zweieinhalb Minuten. Etwas länger dauerte die telefonische Unterredung mit einem weiteren Gießener, der eindringlich appellierte: "Auch wenn sie Dir Bilder zeigen, musst Du sagen, dass Du nichts weißt." Später dreht sich das Gespräch um Kontakte zur rockerähnlichen und inzwischen aufgelösten Gruppierung "Bahoz": "Ich habe mein T-Shirt abgegeben, einen Tag nach der Beerdigung von Aygün." Gemeint ist der frühere Präsident der Gießener Hells Angels, Aygün Mucuk. So konkret werden die sieben - wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch - angeklagten Männer vor der Jugendkammer des Landgerichts allerdings nicht. Und auch die Zeugen schweigen weiterhin.

"Jung, knackig und besoffen"

Daran, dass 18 - teils mit Schlagstöcken bewaffnete - Männer am 25. Juni 2016 den Gastraum der Shisha-Lounge in nur rund 35 Sekunden regelrecht auseinandergenommen haben, gibt es wenig Zweifel. Gleich mehrere Überwachungskameras haben den Angriff aus verschiedenen Perspektiven aufgezeichnet. Der Barbetreiber vermutet hinter der Tat eine "Rache-Aktion" der Gießener "Bahoz" gegen Sympathisanten der "Osmanen Germania". Vorangegangen sein soll eine Schlägerei in einer Offenbacher Diskothek - "wegen einer Frau".

Ein angeklagter 24-jähriger Türke aus Gießen will von dieser Vorgeschichte nichts gewusst haben. "Es war ein Mini-Ausflug in die Rockerwelt", erklärt Verteidiger Thorsten Marowsky, allerdings sei sein Mandant niemals Mitglied einer Rockervereinigung gewesen. Dass der 24-Jährige in der Bar gesessen und sich später den - größtenteils vermummten - Angreifern angeschlossen habe, treffe dennoch zu. Sein Mandant sei allerdings ein "typisches Bauernopfer", das mit der Menge "mitgeschwommen" und sogar selbst verletzt worden sei, sagt Marowsky. Namen zu weiteren Beteiligten sollen nicht genannt werden, Rückfragen bleiben unbeantwortet. Lieber nichts sagen will auch ein 40-jähriger Offenbacher, der damals zu den Opfern gehörte. Staatsanwalt Rouven Spieler beantragt gar Beugehaft - "nur so kommen wir hier weiter" - schließlich wird ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro verhängt. Auch der Nachfolger auf dem Platz im Zeugenstand, der bei der Auseinandersetzung in der Disko dabei gewesen sein soll, möchte sich "dem Druck" nicht aussetzen. Selbst als der Vorsitzende Andreas Wellenkötter lautstark darauf hinweist, dass eine komplette Aussageverweigerung nicht ohne Weiteres möglich ist, bleibt der 32-Jährige auf Abwehr: "Ich sage vor Gericht nicht aus, das ist meine Mentalität." Angst spiele dabei keine Rolle. Letztlich soll der Alkohol die Erinnerung an die Club-Nacht ausgelöscht haben. "Wir waren jung, knackig und ständig besoffen." Die von seinem Konto an die Polizei verschickten E-Mails mit angehängten Fotos der Angeklagten habe er lediglich für den Nebenkläger weitergeleitet. Der Mann, der bei dem Angriff auf die Shisha-Bar Messerstiche in Hals und Bauch erlitt, fehlt allerdings auch am vierten Verhandlungstag. In einem Telefonat mit dem Vorsitzenden hat er berichtet, von Unbekannten kontaktiert worden zu sein. Dabei sind laut Staatsanwalt Spieler Äußerungen "wie aus einem Mafiafilm" gefallen: Er solle die Angeklagten nicht belasten, "sonst wird Deine Mutter sehr traurig sein".

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.