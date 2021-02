Von Gießen aus unterwegs in die Belarus

Aufstand in Weiß-Rot-Weiß: Ein Demonstrant hält in Minsk eine historische Fahne und das Symbol der Proteste. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Dieses Abenteuer lockte eher überraschend Studierende aus aller Welt an. Einen jungen Mann aus Japan, sogar zwei neugierige Kommilitonen aus Griechenland, einen Mitbewohner aus Tschechien und gleich mehrere Deutsche. Kennengelernt hat sich die buntgemischte Truppe in einem Wohnheim im fernen Minsk. Denn sie hatten sich tatsächlich für einen Studienaufenthalt in Belarus entschieden. Ruben Biewald von der Justus-Liebig-Universität (JLU) reizte "vor allem das Exotische". Für seinen Masterstudiengang musste er nämlich noch eine weitere Sprache lernen. Und die wählte der angehende Slavist mit Bedacht: "Ich würde Teil einer kleinen und exklusiven Elite werden; einer der wenigen Deutschen, die Belarusisch sprächen." In seinen zwei Semestern in der Hauptstadt des kleinen Staates, dem der Stempel der "letzten Diktatur Europas" anhaftet, sah er sich mit so mancher skurrilen Begebenheit konfrontiert. Von seinem "studentischen Leben und Überleben in Minsk" berichtet er nun in dem Sammelband "Belarus-Reisen. Empfehlungen aus der deutschen Wissenschaft", den die beiden Gießener Prof. Thomas M. Bohn und Dr. Marion Rutz herausgegeben haben.

Die seit Monaten anhaltenden Demonstrationen gegen die offenkundig gefälschten Präsidentenwahlen haben dazu geführt, dass "Belarus heute in aller Munde ist", heißt es in der Einleitung zu der gleichsam informativen wie unterhaltsamen Publikation, die 16 ganz unterschiedliche Beiträge vereint, welche sich meist schon nach wenigen Zeilen allesamt als - keineswegs unkritische - Liebeserklärung an Land und Leute entpuppen. Dabei reicht der Bogen von ausgiebigen Wandertouren über die Literatur und das Bauernleben bis hin zu Punkmusik und sprachpolitischen Befindlichkeiten.

"Nicht länger Leerstelle"

Längst bekannt ist, dass bei den Massenprotesten in Weiß-Rot-Weiß die selbstbewussten Frauen schützend in der ersten Reihe stehen. Deshalb scheint es geradezu folgerichtig, dass es sich bei dem Wort "Belarus" um ein Femininum, also ebenfalls um eine Frau handelt. Analog zur Ukraine heißt es somit korrekt "die Belarus" - mit Weichheitszeichen zum Ausklang. Übrigens auch "belarusisch" mit nur einem "s", wie die im Januar 2020 gegründete Belarusisch-Deutsche Geschichtskommission angesichts der wissenschaftliche Transliteration befürwortet. Nun mag sich zwar mancher Kritiker weitschweifig ereifern, dass der "Belaruse dadurch sogleich zur Suse werde", es lässt sich aber auch einfach hinnehmen, um die wesentlichen Aspekte dieser Nation zwischen Polen und Russland in den Fokus zu rücken. Zumal das Herausgeberteam der JLU freimütig bekennt: "Nicht ganz ohne Blick auf die mediale Konjunktur haben wir beschlossen, dass gerade jetzt der richtige Moment ist, um ein Scherflein dazu beizutragen, dass die Republik Belarus in Deutschland nicht länger eine Leerstelle bleibt."

PODIUMSDISKUSSION Unter dem Titel "Belarus-Reisen. Empfehlungen aus der deutschen Wissenschaft" findet am Dienstag, 16. Februar, um 18.15 Uhr eine Online-Podiumsdiskussion mit den beiden Herausgebern und zwei Autoren des Bandes statt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist

bei Gleb.Kazakov@geschichte.uni-giessen.de erforderlich, der die Zugangsdaten anschließend zumailt.

Und so haben Historiker und Slavisten, Professoren, Wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende unterschiedlich lang zurückliegende oder auch aktuellere Erfahrungen und Erlebnisse zusammengetragen und aus der Distanz "Reiseempfehlungen für die Zeiten nach Corona verfasst". Und auch wenn die Proteste und ihre brutale Niederschlagung nur am Rande aufblitzen, lässt sich durch die Lektüre mancher Zusammenhang besser verstehen und sind reichlich wissenswerte Details zu erfahren.

Grundsätzlich ist angeraten vor dem Vertiefen, das Smartphone in Reichweite zu deponieren. Wenn nämlich Dr. Manuel Ghilarducci zu seiner "musikalischen Reise in ein Land, das es jetzt (vielleicht) doch gibt" aufbricht, lässt sich schon bald der Impuls nur schwer unterdrücken, bei Spotify oder auf YouTube nach den genannten Titeln zu suchen. Etwa den Song "Drei Schildkröten" der Metal-Band N.R.M. (kurz für "Unabhängige Republik der Träume"), der die Kundgebungen ebenso begleitet wie "Die Heimat gibt es nicht" vom 2014 erschienenen Soloalbum ihres einstigen Leadsängers Ljawon Wolski, der im weltweiten Netz eher als Lavon Volski aufgespürt werden kann und als führender oppositioneller Sänger gilt. Inzwischen besingt er die "Feinde unseres Volkes" und in das Lied stimmen Zehntausende mitein.

Der belarusische Rock sei seit den 1980er Jahren ein Seismograph und zugleich ein Energiespeicher, so der Wissenschaftliche Mitarbeiter der Humboldt-Universität zu Berlin. "Zum einen registriert er politische Ereignisse, kulturelle Spezifika, soziale Veränderungen; zum anderen akkumuliert er einen politischen Antagonismus und gibt ihn an die Bevölkerung weiter, die auf die Straße geht, diese Lieder singt, für ihre Heimat der Träume kämpft und zumindest für einige Minuten einen Hauch von Freiheit atmet, bis die Knüppel des OMON kommen." Bei OMON handelt es sich um die schwerbewaffnete Spezialeinheit der belarusischen Polizei. Genau damit erfülle der Rock die Funktion, die er im Westen längst verloren habe.

Auch Dr. Nina Weller erinnert sich in ihren "Annäherungen an ein vielstimmiges Land" an die Einkaufstour bei einem CD-Händler, zu der sie ein Freund Ende der 1990er Jahre von Moskau aus mit an die belarusische Grenze nahm, und sie den ihr bis dahin völlig unbekannten Namen Ljawon Wolski hörte. "Belarus rückte für mich in diesem Augenblick zum ersten Mal in die Gegenwart, plötzlich hatte das Land eine lebende und nicht nur erinnerte Stimme, die Stimme eines Punkrockers", schreibt die Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.

Sorge um Putzdisziplin

Jahre später habe sie den Sänger dann bei einer Podiumsdiskussion an der Berliner Volksbühne live erlebt. Thema waren die Proteste gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen und das harsche Vorgehen der Regierung gegen die gespaltene Opposition im Dezember 2010. "Und es ging auch damals schon um die Frage, wie sich die Belarusen vom repressiven Regime Lukaschenkos und aus der Nichtsichtbarkeit ihres Landes innerhalb Europas befreien könnten." Allerdings noch weitgehend unbeobachtet von der internationalen Öffentlichkeit. Die Literaturwissenschaftlerin ist derweil etliche Male in das Land zurückgekehrt und hat die Facebook-Seite "Simmen aus Belarus" mitbegründet, auf der seit den Wahlen im August 2020 ganz unterschiedliche Menschen über Streiks, Solidarität und Misshandlungen im Gefängnis berichten.

"Von Streifzügen und Grenzerfahrungen" erzählt Gun-Britt Kohler, die 2009 erstmals mit dem Auto nach Minsk gekommen ist. Während der ADAC sie noch vor "diversen Fährnissen einer belarusischen Autobahn" warnte, erkannte die Professorin für slavistische Literaturwissenschaft an der Universität Oldenburg nach wenigen Kilometern: "Die größte Gefahr der belarusischen Autobahn geht (jedenfalls für mich) von der Tatsache aus, dass sie durch eine Landschaft führt, an der man sich nicht sattsehen kann." Gleichzeitig erzählt sie von der seltsamen Mischung von Autorität und Kontrolle, Formalismus und Umständlichkeit, Intransparenz und Unwägbarkeit, mit denen sie immer wieder bei der Einreise konfrontiert war.

Darüber lässt sich auch in anderen Beiträgen wechselweise schmunzeln oder den Kopf schütteln. Etwa wenn JLU-Student Ruben Biewald davon berichtet, dass im Studentenwohnheim abends regelmäßig "Inspektoren" vorbeikamen, um zu kontrollieren, wie sauber die Zimmer waren. "Sie bewerteten uns und hingen die Ergebnisse öffentlich aus, um die Putzdisziplin zu verbessern." Zudem mussten die zusammengewürfelten Wohngemeinschaften einen Putzplan erstellen. Als kleine Rache verfasste der japanische Kommilitone das Schriftstück - für die offiziellen Staubsucher unverständlich - in seiner Landessprache, denn die Form dafür war nicht vorgegeben. "Zwischen Bürokraten und Kakerlaken" hatte die internationale Truppe folglich auch jede Menge Spaß.