Von Gießen bis nach München und zurück: Felix Janson (rechts) und Lukas Geil starten zu einer großen Radtour durch Süddeutschland. Foto: Leyendecker

Giessen (fley). Die Spendentour von Lukas Geil und Felix Janson beginnt dort, wo beide sich damals das erste Mal trafen. "Wir haben uns 2015 im Studium kennengelernt, hier am Kugelberg", sagt der aus Wetzlar stammende Janson. Die beiden studierten nicht nur das Fach Grundschullehramt Sport in Gießen, sondern teilen auch die Freude am Radsport. So kam die Idee auf, gemeinsame Radtouren zu veranstalten. 2018 ging es zunächst vom Bodensee zum Königssee, 2019 dann sogar bis nach Portugal.

"Genug Training haben wir also schon in der Vergangenheit gehabt", erzählt der Marburger Geil. Die Idee, für die Deutsche Kinderkrebsstiftung eine Spendentour zu fahren, kam den beiden 25-Jährigen dabei schon früh. Ursprünglich hatten sie eine Strecke durch ganz Deutschland geplant - 3000 Kilometer wollten sie im Frühjahr in fünf Wochen bewältigen. Doch dann machte ihnen im März die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die Lösung: eine kürzere Tour zu einem geeigneteren Zeitpunkt. Die zwei Wochen vom 17. bis 30. Juli waren für die beiden Referendare passend, zumal ihnen jetzt die Sommerferien zugutekommen.

Aufgrund der Umstände und des eingeschränkten Zeitfensters wird die Tour nur in Süddeutschland stattfinden. Von Gießen aus geht es zunächst nach Fulda und dann über Würzburg, Nürnberg, München, Konstanz, Stuttgart, Mannheim und Wiesbaden wieder zurück in die mittelhessische Heimat. Ihr Ziel auf der rund 1500 Kilometer langen Strecke: 10 000 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu sammeln. Beide sind zuversichtlich, dass sie diese Summe erreichen werden: "Wir haben schon 3000 Euro gesammelt, obwohl wir noch gar nicht losgefahren sind", berichtet Geil zufrieden.

Aufgrund der verkürzten Zeit wird das zu bewältigende Pensum deutlich höher sein als ursprünglich angesetzt. Rund 100 bis 150 Kilometer werden die beiden jeden Tag radeln. Auf den Zug umsteigen wollen sie selbst bei schlechtem Wetter nicht. "Dann fahren wir einfach durch den Regen, wir sind ausgerüstet", sagt Janson.

Alle Spenden werden zu 100 Prozent an die Deutsche Kinderkrebsstiftung geben, die Tour selbst finanzieren sich die beiden privat. "Da zählt jeder Euro, finde ich", betont Geil. Die beiden Radler haben eigens eine Homepage aufgebaut, informieren dort über die Erlebnisse auf ihrer Reise und sammeln dort ebenfalls Spenden, um ihr selbstgestecktes Ziel von 10 000 Euro zu erreichen.