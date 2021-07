Von Gießen nach Ecuador und Nicaragua

Zumindest auf dem Bildschirm vereint: die Jugendlichen aus Gießen und südamerikanischen Partnerstädten. Zugeschaltet zum Gespräch ist auch Stadträtin Eibelshäuser. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Ein Austausch von Jugendlichen und Studierenden während der Pandemie war nur schwer zu realisieren: Die Grenzen geschlossen, die Lage unklar und die Zukunftsperspektiven unsicher - mit dieser Situation waren viele Austauschwillige konfrontiert. Seit September 2020 haben unter Leitung der Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik der Stadt Gießen, Janina Brendel, regelmäßig Austauschtreffen online stattfinden können. Dort konnten sich Jugendliche aus Gießen gemeinsam mit Gleichaltrigen aus Daule in Ecuador und der Gießener Partnerstadt San Juan del Sur in Nicaragua mit den UN-Nachhaltigkeitszielen und der Agenda 2030 beschäftigen. Im Rahmen eines Pressegesprächs auf Spanisch und Deutsch mit zugeschalteten Gästen aus Lateinamerika stellte Stadträtin Astrid Eibelshäuser das Projekt vor.

"Der Austausch kann gut gelingen. Die Städtepartnerschaften konnten keine Präsenzaustausche während Corona machen, also geht das auf digitalem Weg", so die Stadträtin zu Beginn. Die interkulturellen Begegnungen ohne physische Präsenz seien zwar anfangs eine Herausforderung gewesen, waren jedoch schnell zu meistern. "Wir haben umfangreiche Erfahrungen gesammelt, was die digitale Kommunikation angeht. Dennoch freuen wir uns, wenn wir wieder reisen können", schildert Eibelshäuser und erzählt von ihrem eigenen Besuch in Nicaragua vor zwei Jahren. Die Stadträtin betont, dass der hybride Austausch zwischen vor Ort und digitaler Form weiterhin bestehen werde. "So kann man kontinuierlich in Kontakt bleiben und mehr Personen können daran teilhaben", so die Begründung. Brendel unterstreicht die Errungenschaften, die im digitalen Austausch zwischen den drei Städten gewonnen wurden. "Insgesamt 30 Schüler und Jugendliche haben an dem Projekt teilgenommen, meist aus den Klassen elf und zwölf", erläutert sie. Zunächst sei die Aufgabe gewesen, sich selbst und seine Lieblingsorte in der jeweiligen Stadt vorzustellen, dann ging es bereits zügig an die Aufbereitung der Themenschwerpunkte.

Die Jugendlichen selbst konnten eigene Themen einbringen und sie aus unterschiedlichen Blickpunkten diskutieren. Kiara Daubertshäuser, die als Schülerin der Ricarda-Huch-Schule an dem Projekt teilgenommen hat, betont die Unterstützung und das nötige Sprachniveau für den Austausch auf Spanisch. "Es war Raum für Wünsche von beiden Seiten. Man war willkommen auch ohne perfektes Spanisch", schildert die 18-Jährige. Den Austausch mit Gleichaltrigen empfand sie als "gewinnbringend", da verschiedene Standpunkte kennengelernt wurden und Klischeebilder sich auflösen konnten. "Wir hatten die Möglichkeit, neue Kulturen auf vielschichtige Weise kennenzulernen, wenn auch nur digital", berichtet Daubertshäuser.

Diesen Vorteil betont auch die lateinamerikanische Seite. Emily Jiménez, Schülerin in San Juan del Sur, gefiel der Austausch zwischen den drei Nationen ebenso wie die verschiedenen Denkweisen und Umgangsformen der einzelnen Teilnehmer. Dem schließt sich Nicolas Piedrahita aus Medellín in Kolumbien an, der selbst in Gießen studierte und das Projekt als Teamer betreute.

"Die Leute aus Lateinamerika haben eine andere Denkweise. Man konnte viel vom anderen lernen und erfahren". Für Kevin Santos aus Daule hatte der Austausch einen absoluten Mehrwert. "Der kulturelle Input war sehr intensiv und ich empfand das Projekt als sehr interessant", schildert der 20-Jährige. Die Jugendlichen betonen, dass der digitale Austausch einen hohen Mehrwert für sie hatte. Alle eint jedoch ein Wunsch: ein Treffen und das Durchführen eines Workshops in Präsenz - spätestens nach der Pandemie.