Von regulärem Schulalltag in Gießen noch nichts zu spüren

Abstand in den Klassenräumen: So geht Unterricht in Corona-Zeiten. Symbolfoto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN"Es ist einfach nur schön, meine Freunde wiederzusehen", freut sich Lara. Wie rund 500 000 andere Schüler(innen) in Hessen muss die 15-jährige Gymnasiastin seit Montag wieder die Schulbank drücken. Obwohl mit der zweiten Phase der Öffnungen wieder etwas mehr Normalität eingekehrt ist, kann von einem regulären Schulalltag noch lange nicht die Rede sein.

Dass vor allem die Einhaltung der Abstandsregelung eines der größten Probleme darstellt, darüber sind sich die fünf befragten Rektoren Gießener Schulen einig. "Einige müssen das noch lernen", betont Stefan Tross, Schulleiter der Herderschule. "Vor allem die älteren Schüler müssen wir immer mal wieder daran erinnern, die jüngeren sind bisher noch disziplinierter", unterstreicht auch der Rektor der Ricarda-Huch-Schule, Peer Güßfeld.

Insgesamt sind aber alle mit dem Neustart zufrieden. "Es lief viel besser als erwartet", freut sich der Leiter der Liebigschule, Dirk Hölscher. "Alle Schüler hatten bereits am ersten Tag ihre Masken mit und haben sich in den markierten Pausenbereichen aufgehalten", erklärt Dr. Antje Mühlhans, Rektorin des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums (LLG). Alle Schulen haben die Präsenzaufsicht in den Pausen deutlich erhöht. Auch Desinfektionsmittel und Seifenspender in den Klassenzimmern sind Standard.

Eigener Stundenplan

Anders sieht es bei der Einteilung der Klassen und Fächer aus. Hier hat das Ministerium den Schulen einen gewissen Spielraum gelassen. "Wir haben einen eigenen Stundenplan entworfen", erzählt Stefan Tross. "Mathe, Deutsch, Englisch und die zweite Fremdsprache werden je vierstündig unterrichtet. Hinzu kommen einige Nebenfächer sowie für die fünften und sechsten Klassen noch der Klassenlehrerunterricht."

Die Klassen der Herderschule sind in A- und B-Gruppen unterteilt, die im Wechsel den Unterricht besuchen. Die alphabetische Einteilung wurde durch die jeweiligen Klassenleitungen vorgenommen. In dringenden Fällen sei nach Auskunft des Rektors auch ein Tausch möglich gewesen. Nachmittagsunterricht findet nicht statt und einen Tag in der Woche haben die Schüler frei.

"Alle Hauptfächer werden bei uns in voller Stundenzahl unterrichtet", akzentuiert Antje Mühlhans. Auch hier wurden die Schüler in zwei Gruppen geteilt. Während die erste Gruppe montags, mittwochs und freitags den Unterricht besucht, geht die andere dienstags und donnerstags zur Schule.

"Wir haben den Gong ausgestellt", berichtet Dirk Hölscher. Derzeit wird an der Liebigschule in drei etwa 105-minütigen Blöcken unterrichtet. Eine wöchentliche Einteilung der Klassen erfolgte hier sowohl nach Alphabet als auch nach der zweiten Fremdsprache. "Die Konzentration liegt auf den Hauptfächern, der erweiterte Musikunterricht, die Klassenlehrerstunde, Wahlunterricht und Profilkurse entfallen momentan", erklärt Hölscher.

Wie das LLG hat sich auch die Gesamtschule Gießen Ost (GGO) nach Aussage ihres Leiters, Dr. Frank Reuber, für die Einteilung der Klassen nach Tagen entschieden. Allerdings beginnen die Klassen an der GGO zu unterschiedlichen Zeiten mit ihrem Unterricht. Auch die Ricarda-Huch-Schule hat sich für die Tageseinteilung entschieden. Nach Auskunft von Peer Güßfeld werden die einzelnen Klassen in einigen Fächern zusätzlich geteilt. "Die gleichen Lehrer unterrichten hier versetzt", erklärt der Schulleiter.

Keine Profilkurse

Die GGO gibt die dringende Empfehlung, Masken zu nutzen. Im Unterricht könnten sie nach Rücksprache mit der jeweiligen Lehrkraft abgelegt werden, betont Reuber. Diese Regelung gilt auch für die meisten anderen Schulen. "Wir legen Wert darauf, dass Zwischentüren in den Fluren und Treppenhäusern stets offenbleiben. Die Klassenräume sollen immer aufgeschlossen sein, damit die Schüler sich sofort an ihren Platz setzen können", sagt Lio-Leiter Hölscher. Darüber hinaus lege man großen Wert auf regelmäßiges Lüften.

Obwohl Ü 60-Lehrkräfte sich vom Präsenzunterricht befreien lassen können, zeigte unsere Befragung, dass ein Großteil der Risikogruppe nicht davon Gebrauch macht. Auch die Anzahl der Schüler, die in der ersten Woche vom Unterricht befreit wurde, liegt im Schnitt mit einem bis zwei pro Klasse nicht sehr hoch. "Für uns ist es von enormer Wichtigkeit zu wissen, wie viele Schüler(innen) wirklich kommen", erklärt Mühlhans. "Wir haben viele kleine Räume, die im Vorfeld ganz genau ausgemessen wurden", erläutert die LLG-Leiterin. Da sei manchmal schon eine Person mehr zu viel. Dieses Problem habe der Schule deutlich mehr Sorgen bereitet als die Einteilung der Klassen und die Erstellung der Stundenpläne. "Zur Not müssen wir in die Turnhalle oder die Aulen ausweichen." Da auch die "Einbahnstraßenregelung" nicht überall möglich sei, wäre gerade die Organisation der Pausen mit ihrem lebhaften Auf und Ab in den Gängen ein Riesenthema gewesen.

Eine Beobachtung haben bisher alle Schulleiter gemacht: Es wird vermehrt auf die öffentlichen Verkehrsmittel verzichtet und wieder mehr Rad gefahren. "Obwohl wir ein großes Einzugsgebiet haben und viele Schüler auf den ÖPNV angewiesen sind, waren am Montag alle Radstellplätze belegt", weiß Peer Güßfeld. "An den Bushaltestellen ist deutlich weniger los als früher", hat auch Stefan Tross beobachtet.