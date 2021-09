Von vorbildlich bis mangelhaft: Parkhäuser in Gießen

Der Hinweis "Licht einschalten" kommt im Parkhaus Am Kino nicht von ungefähr - die Mitglieder von ACE und VdK kritisieren die mangelhafte Beleuchtung dort. Foto: Moor

GIESSEN - Rund 20 Prozent aller Menschen in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt in ihrer Mobilität eingeschränk. Sei es, weil sie Rollstuhlfahrer sind, auf Gehhilfen angewiesen oder mit kleinen Kindern und entsprechend mit Buggy und Co unterwegs sind. All diese Gruppen treffen im Alltag auf Barrieren, weil öffentliche Infrastrukturen Menschen mit Einschränkungen immer noch zu wenig berücksichtigen. Der Auto Club Europa (ACE) engagiert sich für Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und hat sich in diesem Jahr mit der bundesweiten Clubinitiative "Barrierefrei besser ankommen" zum Ziel gesetzt, Verkehrsräume auf ihre Barrierefreiheit zu überprüfen.

Hierfür waren nun ACE-Mitglieder sowie Ehrenamtler des VdK-Kreisverbandes Gießen in zwei Teams unterwegs, um die Barrierefreiheit von insgesamt zwölf Parkhäusern und Tiefgaragen einem Check zu unterziehen. Dabei fanden die Tester am Berliner Platz gleich zwei Extreme vor, erklärt Gerd Wegel, Kreisvorsitzender des ACE Mittelhessen. Während die Tiefgarage am Rathausplatz vorbildlich und nicht nur für Rollstuhlfahrer zugänglich ist, sondern unter anderem auch spezielle Eltern-Kind-Parkplätze und E-Tankstellen vorhanden sind, sei das nahe gelegene Parkhaus Am Kino "eine Zumutung": Zwar gibt es einen barrierefreien Kassenautomat, doch Behindertenparkplätze können die Mitglieder von ACE und VDK nicht finden, zudem ist kein Aufzug in obere Ebenen vorhanden und das Parkhaus an sich viel zu dunkel. "Es gibt Licht, das geht aber nicht immer an", erklärt eine Nutzerin auf Nachfrage, ob das der Dauerzustand sei.

Wenn in Innenstädten langfristig immer mehr Parkplätze am Straßenrand wegfallen, sei es umso wichtiger, dass die Parkhäuser in Ordnung seien, erklärt Jens Womelsdorf, Regionalbeauftragter des ACE, der in ganz Hessen den Parkhaus-Check begleitet. Für diesen gibt es Erhebungsbogen, mit dem 16 Punkte in insgesamt 15 Kategorien erlangt werden können.

Kriterien für Barrierefreiheit sind nicht nur, ob überhaupt und wenn ja, wie viele Behinderten-Parkplätze vorhanden sind, ob es für Rollstuhlfahrer bedienbare Türen und Aufzüge gibt oder eine Ansprechperson vor Ort ist. Womelsdorf ist nach dem ersten Gang durch die Gießener Parkhäuser und Tiefgaragen positiv überrascht, er habe schon ganz anderes gesehen. Viele der überprüften Gebäude hätten 2 von 3 möglichen Sternen erhalten - und es sei oftmals gar nicht so aufwendig, die Barrierefreiheit zu verbessern. Es sei keine Zauberei, aus vier Standard-Parkplätzen zwei für Behinderte zu schaffen, so Womelsdorf, ohnehin erfolge Punktabzug häufig wegen schlecht sichtbaren Bodenmarkierungen, fehlender Beschilderung oder unzureichender Beleuchtung. Daher sei ein hohes Alter der Gebäude nicht zwingend ein Indikator für eine schlechtere Bewertung. Das Karstadt-Parkhaus habe nach seinem Umbau eine beispielhafte Beschilderung und ein komplettes Parkdeck mit Behinderten- und Frauenparkplätzen. Neben dem Parkhaus Am Kino habe auch das von Contipark in der Südanlage schlecht abgeschnitten, bei beiden habe man quasi nicht bewerten können, da keine Behindertenparkplätze vorhanden seien. In ihrer Mobilität eingeschränkte Autofahrer und Normalnutzer hätten allerdings ansonsten unterschiedliche Ansprüche, so seien die normalen Stellflächen im Parkhaus am Uniklinikum zwar relativ eng, allerdings seien die Markierungen und Beschilderungen gut, Poller zwischen den Behindertenparkplätzen vorhanden, und auch Eltern-Kind-Parkplätze gibt es, wobei Womelsdorf bemängelt, dass diese generell breiter sein müssten. Daher geht das Parkhaus des Klinikums bei der ersten Runde des Checks als Sieger hervor.

Wie bei allen Aktionen des ACE wird es einen zweiten Durchgang nach einigen Monaten geben, um eventuelle Veränderungen aufnehmen zu können, so Womelsdorf. Denn man wolle ja nicht die schlechten Parkhäuser vorführen, sondern vielmehr für die Bedürfnisse eingeschränkter Personen sensibilisieren und suche auch den Kontakt mit den Betreibern, die für Verbesserungsvorschläge eigentlich immer offen und dankbar seien und oftmals schnell nachbesserten.