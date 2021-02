Vor 78 Jahren von den Nazis ermordet: der Gießener Maler Heinrich Will

Der "Wochenmarkt Gießen" in duftig-luftiger Atmosphäre: Heinrich Wills Gemälde aus dem Jahr 1928, das sich im Besitz des Oberhessischen Museums befindet. Fotos: Knossalla/Oberhessisches Museum, Archiv

GIESSEN - Wie sehr sehnen wir uns alle nach einem unbeschwerten, bunten Markttreiben, wie es auf diesem Ölgemälde aus dem Jahre 1928 mit leichtem Pinselstrich festgehalten ist. Wie sehr dürsten wir alle nach den kleinen Freuden des Alltags, die für den Maler offenbar eine Selbstverständlichkeit waren, als er dieses Bild schuf. Zumindest erzeugt seine luftige Schilderung eines Markttages eine Atmosphäre, die uns den Geruch von frischem Obst, Gemüse und Blumen förmlich in die Nase weht.

In unseren Tagen, die schon seit Wochen und Monaten von der Eintönigkeit der Corona-Beschränkungen geprägt sind, braucht man sich nicht lange zu wundern, dass etliche Menschen wehmütig zurückblicken, wenn sie Bilder wie dieses sehen - zurück in Zeiten, in denen angeblich alles besser war als momentan. Doch gerade die Geschichte dieses ausgewählten Werkes aus der Sammlung des Oberhessischen Museums zeigt, dass der erste Eindruck meistens täuscht und das dicke Ende oft nachkommt. Für Heinrich Will, der der Nachwelt zahlreiche Ansichten der Stadt und des Umlandes hinterlassen hat und hier in seinem "Wochenmarkt Gießen" entspannter Sommerlaune malerisch Ausdruck verleiht, nahm das Leben ein denkbar schlimmes, grausames Ende: Vor 78 Jahren wurde er am 19. Februar 1943 im Gefängnis Frankfurt-Preungesheim von den Nazis hingerichtet. Der Hinrichtung war ein Schauprozess vor dem Volksgerichtshof in Darmstadt wegen "Abhören von Feindsendern" vorangegangen. Trotz vieler Gnadengesuche aus der Bevölkerung bestand das Schreckensregime auf der Hinrichtung - aus Abschreckung.

Wills Malerei weist eine Schnörkellosigkeit und Gradlinigkeit auf, die von vornherein jegliches Pathos unmöglich macht. Bei ihm trifft der an der Neuen Sachlichkeit geschulte Blick auf die Freizügigkeit der Impressionisten, die sich vor allem im freien, ungebundenen Gebrauch der Farben äußert. Seine Bilder schildern keine dramatischen Inhalte: "Alle haben einen sehr ruhigen Blick und eine große Anhänglichkeit an die Landschaft", heißt es in dem Gedenkband, der 1993 aus Anlass des 50. Todestages vom Oberhessischen Museum und der Stadt Gießen herausgegeben wurde.

Sein von Licht und Sonne durchflutetes Gemälde "Wochenmarkt Gießen" lebt ganz vom spätimpressionistischen Spiel der hingetupften Farben. Man sieht Marktfrauen, die an niedrigen Tischen unter hellen Sonnenschirmen ihre Waren anbieten, die sie aus umherstehenden Körben, Kisten und Schüsseln hervorholen. Die Frau im Vordergrund trägt Tracht; es könnte sich also um eine Bäuerin aus dem Ebsdorfer Grund oder aus dem Hüttenberger Land handeln, die den Weg nach Gießen auf sich genommen hat, um Obst, Gemüse, Handkäse oder Brot zu verkaufen. Ihre traditionelle Tracht steht im Kontrast zum städtisch-eleganten Publikum, das dichtgedrängt an den Ständen vorbeischlendert. Vom Markttreiben schweift der Blick des Betrachters über das Grün der Baumkronen und die roten Dächer der Altstadt, über die sich unverkennbar das Wahrzeichen der Stadt, der Stadtkirchenturm, erhebt. So gesehen, ist der Turm auch Bindeglied zwischen gestern und heute, denn schon damals fand der Gießener Wochenmarkt auf dem Lindenplatz, der Marktlaubenstraße und dem Brandplatz statt. Und genau wie heute war es ein beliebter Ort, wo man einkauft, Leute triff, sich eine Verschnaufpause gönnt und das eine oder andere Schwätzchen hält.

Der 1895 in Treis an der Lumda geborene Heinrich Will, der ab 1930 in seinem Atelier unter dem Dach der Goetheschule arbeitete, war ein ungeheuer produktiver Maler, in dessen Kunst es keine Revolutionen und keine Heroen völkischen Zuschnitts gab. Wieder und wieder hielt er in seinen Bildern das alte Gießen fest, das im Bombenhagel 1944 unterging. Die Malerin Antonie Bitsch, die ihre künstlerische Laufbahn als 18-Jährige in seinem Atelier begann, erinnerte sich: "Will war etwas Besonderes, ein großer Könner. Er brachte in seine Bilder Atmosphäre, er sah in die Menschen hinein, wenn er sie malte."

Das Leben des Malers weist einige Widersprüche auf, die auch Jahrzehnte nach seinem Tod noch so manche Kontroverse auslösten. Für die einen war er ein Nazi oder zumindest ein Mitläufer, für die anderen ein Widerständler. 1933 trat er in den nationalsozialistischen "Kampfbund für deutsche Kultur" ein und wurde noch im gleichen Jahr Bezirksleiter für Oberhessen. Gleichzeitig war er mit einer Jüdin verheiratet und weigerte sich auch nach den Nürnberger Rassegesetzen, sich von ihr zu trennen. 1936 wurde er aus der Reichskammer für bildende Künste ausgeschlossen. Während des Krieges gehörte er dem Kaufmann-Will-Kreis an, der ausländische Rundfunksender hörte, um sich über die tatsächliche Lage in Deutschland zu informieren. Die Gruppe wurde von einer Spionin verraten, und den Mitgliedern der Prozess gemacht. Doch nur Will als Einziger von ihnen starb unter dem Fallbeil. Aus der Todeszelle schrieb er seiner Mutter: "Weine nicht um mich, ich gehe ja nur voraus." Und fügte hinzu: "Verschleudert meine Werke nicht."

Sein "Wochenmarkt Gießen" gelangte im Oktober 2010 durch Schenkung von Beate Hlawica-Zimmer (München) in den Besitz des Oberhessischen Museums und kann dort erst wieder besichtigt werden, wenn sich nach dem Lockdown das öffentliche Leben wieder einigermaßen normalisiert.