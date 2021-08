8 min

Vor der Ermordung Spuren in Gießen hinterlassen

Zum Internationalen Gedenktag an den Völkermord an den Sinti und Roma soll das Schicksal von Adelheid Mettbach und ihren vier Söhnen dem Vergessen entrissen werden. Der kleine Rudi wurde Opfer der "Euthanasie", seine Mutter und Brüder starben in Auschwitz-Birkenau.

Von Heidrun Helwig