Vorbereitung auf den Klinikalltag am Uniklinikum Gießen

Die neuen UKGM-Pflegekräfte von den Philippinen trainieren im Simulationszentrum in Zweierteams für den Notfall.

Giessen. Der Patient atmet schwer, hustet, beklagt: "Ich kriege keine Luft!" Während Intensivmedizinerin Dr. Marit Habicher ruhig auf ihn einspricht, gibt sie Anweisungen an die Pflegekräfte. Diese reichen ihr Instrumente an und ziehen Spritzen mit den gewünschten Medikamenten auf, beobachten nebenbei die Vitalfunktionen. Nach wenigen Minuten ist der Patient stabilisiert - und die Umstehenden besprechen, was in der Situation gut gelaufen ist. Sie haben nämlich keinen Menschen behandelt, sondern einen Dummy, der im Simulationszentrum für Anästhesie und Notfallmedizin der Justus-Liebig-Universität (JLU) üblicherweise zur Ausbildung von Studierenden der Medizin verwendet wird.

Deutschkenntnisse

Bei den Frauen, die zusammen mit Dr. Habicher den sogenannten "Human Patient Simulator" versorgen, handelt es sich um Pflegekräfte von den Philippinen, die ab nächstem Jahr am Universitätsklinikum Gießen (UKGM) vornehmlich auf den Intensivstationen arbeiten werden (der Anzeiger berichtete). Bis dahin stehen den 22 Frauen und Männern aber noch einige Monate der Vorbereitung und Einarbeitung bevor. Ein gewisses Niveau an Deutschkenntnissen können sie bereits vorweisen, ebenso haben alle mehrjährige Erfahrung in der Pflege. Um den neuen Kollegen einen "maximal guten Einstieg zu bieten", so Prof. Dr. Michael Sander, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin, durchlaufen sie vor ihrer Einarbeitung ein zusätzliches, dreiwöchiges Ausbildungsprogramm. Dieses sieht zum einen weitere Deutschkurse vor, um beispielsweise die hiesigen Bezeichnungen für medizinische Begriffe zu erlernen, erklärt Pflegedienstleiter Christian Weiß.

Ab Mittag werden dann unterschiedlichste Situationen simuliert und trainiert, begonnen mit Intensivmedizin und Kommunikation im Notfall, über Reanimation bis hin zu Zwischenfallmanagement und Hygiene in der dritten Woche. Darauf folgt dann eine Einarbeitung in den einzelnen Stationen. "Die Pflegekräfte sind frühestens ab Januar einsatzbereit", erklärt Weiß, dass man viel in die Hoffnung investiere, dass die Kollegen von den Philippinen Entlastung bringen.

Die Vorbereitung im Simulationszentrum sei dank der "hervorragenden Kooperation zwischen UGKM und JLU" möglich, erklärt Sander, dass die Räumlichkeiten vor allem für die studentische Lehre vorgesehen seien, aber mehr oder weniger leer stünden, da aufgrund von Corona momentan keine Präsenzlehre stattfinde. Ansonsten würde das Zentrum auch für universitäre Fortbildungskurse genutzt, um das medizinische Personal beispielsweise bei veränderten Leitlinien auf dem neuesten Stand zu halten. Das Kurskonzept, mit dem die neuen Kollegen eingearbeitet werden, sei eine Weiterentwicklung bereits bestehender Konzepte, mit dem Kernprozesse in den Abläufen erlernt und gewisse Routinen in bestimmten Situationen entwickelt werden sollen.

Die Simulationen dienten dazu, "Extremsituationen im gesicherten Umfeld zu üben", erläutert Dr. Daniel Heinrich, Assistenzarzt in der Anästhesiologie. Am Simulator könnte man unterschiedlichste Vitalparameter ablesen, ebenso zeigt die Puppe Körperfunktionen wie Augenaufschlag oder Bewegungen beim Atmen. Im Nachbarraum kann gesteuert werden, wie der Dummy beispielsweise auf Medikamentengabe reagiert. Es gebe zwar vorgefertigte Szenarien, die man in der Trainingssituation durchlaufen könne, oftmals werde die Puppe jedoch manuell gesteuert, da man so schneller auf die Maßnahmen der Simulationsteilnehmer reagieren könne. Fast alle Akutsituationen könne man mittels des Dummys nachspielen, ebenso gebe es Simulationen für beispielsweise den OP-Bereich.

Vorerfahrung

Die Vorerfahrungen der philippinischen Pflegekräfte spüre man deutlich, erklärt Samantha Patterson, Stationsleitung operative Intensivmedizin, die die Ausbildung der neuen Kollegen leitet. Positiv überrascht sei sie vor allem von deren guten Deutschkenntnissen, wenngleich beispielsweise die Unterscheidung von "fünfzehn" und "fünfzig" teilweise noch schwerfalle. Hilfreich sei im Einsatz aber beispielsweise, dass die Namen der eingesetzten Wirkstoffe international gleich seien. "Ein spannendes Projekt", freut sich Patterson, "neue Leute zu bekommen".

Am heutigen Freitag trainieren die Pflegekräfte zum ersten Mal in wechselnden Zweier-Teams mit Stationsärztin Habicher am Simulator, in immer leicht unterschiedlichen Situationen. Das Szenario selbst sei hier nicht so relevant, erläutert Daniel Heinrich, dass es bei den Übungen zunächst einmal darum gehe, Hemmungen abzubauen, Handgriffe und Begrifflichkeiten zu trainieren und beispielsweise klar zu kommunizieren, wenn man etwas nicht verstanden habe - immerhin könne auch als Muttersprachler die Kommunikation in Notfallsituationen schwer sein, gerade wenn man einen Mundschutz trage. Der Fokus liege daher darauf, viele unterschiedliche Situationen nachzustellen und auch, ein positives Erlebnis für die Teilnehmerinnen zu schaffen, daher dauern die Szenarien zu Anfang auch nur drei statt den sonst üblichen 15 bis 20 Minuten. Doch sei das Simulationstraining natürlich nicht nur wichtig, um dem Personal die Abläufe zu erklären, betont Heinrich, sondern sei es gerade für die Patienten essenziell, dass die Handgriffe gut gelehrt und durchgeführt werden.

Trotz Nachfragen kann man in den Simulationen erkennen, dass die Pflegekräfte bereits eine Routine bei bestimmten Techniken besitzen. Mae Napilay beispielsweise hat, bevor sie Mitte Juli nach Deutschland gekommen ist, auf den Philippinen fast neun Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und wird auch hier in diesem Bereich eingesetzt werden. Sie und ihre Kollegen würden vom Klinikum gut unterstützt, kann sie berichten, nicht nur bei Behördengängen, sondern auch mit Stadtführungen und ähnlichen Aktivitäten: "Es wird alles getan, damit wir uns wie zuhause fühlen!" Einen Simulations-Dummy, wie er beim Training vom UKGM eingesetzt wird, kenne sie bereits von zuhause, dieser sei jedoch viel simpler und würde zum Beispiel nicht sprechen können, lacht Napilay. Ebenso sei die im Klinikum eingesetzte Technik teils anders als sie sie beispielsweise aus Manila kenne.

Am schwersten falle ihr bislang noch die Kommunikation auf Deutsch, je länger sie jedoch übe, desto einfacher werde es für sie. Gerade das momentan stattfindende, mehrwöchige Training und die Simulationen findet sie sehr hilfreich, um gut auf den Klinikalltag vorbereitet zu sein.