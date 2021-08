Vorbereitung auf Wintersemester in vollem Gange

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Justus-Liebig-Universität hat zum Umgang mit dem Coronavirus eine Rundmail an alle Studierenden und Beschäftigten verschickt. Die Fachbereiche mit ihren sehr unterschiedlichen Fächerkulturen haben Konzepte für die Lehre im „Präsenzsemester mit Einschränkungen“ entwickelt, die unter www.uni-giessen.de/coronavirus/wintersemester21-22 veröffentlicht wurden. Damit gebe die JLU den Studierenden Planungssicherheit und die Möglichkeit, sich individuell auf das Wintersemester an der JLU vorzubereiten.

3G-Regel als Grundlage

Unabhängig davon werde die gesellschaftliche Diskussion rund um den Umgang mit der Pandemie aufmerksam beobachtet. Bis Mitte Oktober könnte die sogenannte 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) zur Grundlage für den Zugang zu Veranstaltungen und Zusammenkünften in Innenräumen werden. Auch wenn die Verordnungslage hierzu abzuwarten bleibt, sei der Krisenstab der Überzeugung, dass man sich an der JLU auf eine solche Rahmenbedingung vorbereiten sollte. Entsprechend werden in den kommenden Wochen die Organisation und Durchführung der Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2021/22 vorbereitet.

Über die Resonanz auf die Impftage für Studierende habe man sich gefreut, ein ähnliches Angebot wird zu Beginn des Wintersemesters wiederholt. Unabhängig davon und auch von den Möglichkeiten der Impfung in den Arztpraxen besteht noch bis Ende September die Gelegenheit, sich unkompliziert und ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim impfen zu lassen (www.uni-giessen.de/coronavirus/faq#coronaimpfungen).

Um auch abseits der Lehrveranstaltungen wieder ein echtes Campusleben zu ermöglichen, ist vorgesehen, die Gebäude zum Wintersemester 2021/22 wieder zu öffnen. Dabei setze man auf die Eigenverantwortung der JLU-Angehörigen, wenn sie sich in den Gebäuden der JLU aufhalten.