Vorbereitungen auf mögliche Evakuierung in Gießen laufen

Am Freitagnachmittag baut eine Firma in einigen Bereichen des Uniklinikums ein Gerüst mit Metallplatten auf. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Klar ist bislang nur: Bei Voruntersuchungen auf dem Grundstück hinter der Neuen Post in der Bahnhofstraße hat man 16 sogenannte Anomalien gefunden. Man könnte auch von Verdachtspunkten sprechen. Ist eine Weltkriegsbombe darunter? Um dies zu klären, lässt die Stadt am Montag und Dienstag entsprechende Untersuchungen vornehmen. "Aus den Erfahrungen weiß man, dass nicht unter jedem Verdachtspunkt tatsächlich eine Bombe liegt. Der Magistrat bittet dennoch alle Bürger, Vorsorge zu treffen", erklärt Magistratssprecherin Claudia Boje. Evakuierungen würden aber nur durchgeführt, wenn eine Bombe gefunden wird. Die Polizei ist auf alles vorbereitet: "Wenn etwas gefunden wird, unterstützen wir. Wir stellen uns auf alles ein und setzen unsere Kräfte je nach Größe der entdeckten Bombe ein", sagt Pressesprecherin Sabine Richter auf Nachfrage.

Vorkehrungen getroffen

Käme es tatsächlich zum Fund einer Weltkriegsbombe, dann "würden zahlreiche Menschen an diesen Tagen für eine gewisse Zeit ihre Wohnungen verlassen müssen. Geschäfte müssten schließen, Kliniken und Altenheime in einem gewissen Umkreis müssten Vorkehrungen zum Schutz der Patienten treffen", führt Boje aus. Die Verwaltung und alle helfenden Kräfte (Rettungsdienste, Polizei) wie auch große - möglicherweise betroffene - Institutionen wie das Universitätsklinikum, das katholische Krankenhaus, Altenwohnheime und Kitas im Gebiet seien vorinformiert. Sie hätten vorab selbst Vorkehrungen für den Fall der Fälle getroffen. Auch für mögliche Straßensperrungen habe man bereits Vorbereitungen veranlasst. "Sollten Kampfmittel gefunden werden, legt der Kampfmittelräumdienst nach Sichtung fest, in welchem Umkreis Evakuierungen stattfinden müssen. Das könnte in einem Radius von 500 Metern nötig sein, wenn es zum Beispiel eine kleinere Bombe ist. Es könnte aber auch einen Umkreis von einem Kilometer betreffen - das wäre der worst case", so die Magistratssprecherin.

An einigen Stellen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg errichtet eine Spezialfirma am Freitagnachmittag Gerüste mit vorgehängten Platten, die die Gebäude im Fall einer Entschärfung schützen würden. Weitere Maßnahmen bei einem Bombenfund: "Wenn es tatsächlich einen Bombenfund geben sollte, dann werden wir das Uniklinikum am Tag der Entschärfung für einige Stunden vom Regelbetrieb abmelden und nur Notfälle versorgen. Die Entschärfung findet erst statt, wenn alle Sicherungs- und Schutzmaßnahmen am Klinikum vorgenommen wurden", informiert die Klinikleitung. Zudem würden alle potenziell gefährdeten Patientenzimmer geräumt und die Patienten in dem Bombenfundort abgewandten Zimmern untergebracht. Für die Ambulanzen kündigt die Klinikleitung bei einer möglichen Entschärfung Schließung oder frühere Schließung an.

Alle betroffenen Bereiche des Verbandes seien über den Vorgang und die Möglichkeit, dass eine Evakuierung anstehen könnte, informiert worden, berichtet Caritasdirektorin Eva Hofmann. Vorbeugend werde aber niemand evakuiert, da es sich bei den Betroffenen in Gebäuden des Verbandes nicht um immobile Personen handele. Ausnahme: Nur einen älteren Menschen im betreuten Wohnen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, habe man gezielt informiert und die Caritas-Sozialstation werde ihn und die Menschen mit Behinderung im Falle einer Evakuierung unterstützen. Die Kindertagesstätten und Familienzentren St. Lioba in der Frankfurter Straße (im 500-Meter-Radius) und St. Vinzenz in der Liebigstraße (im 1000-Meter-Radius) hätten die Eltern informiert, berichtet Bereichsleiterin Astrid Wichert. So könnten die Eltern entscheiden, ob sie die Kinder an den Tagen in die Einrichtungen bringen wollten. Evakuierungsräume habe man festgelegt, resümiert die Bereichsleiterin.

Auf ihrer Internetseite www.giessen.de veröffentlicht die Stadt alle zur Zeit vorliegenden Informationen (auch zu möglichen Evakuierungsradien). Ab Montag ist eine Hotline für Bürger unter der Telefonnummer 0641/306-1111 erreichbar.