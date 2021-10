"Vorbild für den Weg in die Wissenschaft"

Ehrenvolle Auszeichnungen: die Nachwuchspreisträger Dr. Niklas Gremke, Dr. Jerena Manoharan, Dr. Chen Jiang, Prof. Roland Lill, Stiftungspräsident Friedrich Bohl und Prof. Friedrich Grimminger (von links). Foto: Stiftung/Stein

GIESSEN/MARBURG - Für ihre herausragenden Leistungen hat die Von Behring-Röntgen-Stiftung fünf herausragende Wissenschaftler ausgezeichnet. Für ihr Lebenswerk in der Medizin erhielten der Gießener Lungenforscher Prof. Friedrich Grimminger und der Marburger Biochemiker Prof. Roland Lill dabei die Behring-Röntgen-Forschungsmedaillen.

Friedrich Grimminger wurde für die Entwicklung des Gießener Lungenschwerpunktes in Forschung, Lehre und klinischer Versorgung geehrt. Zu seinen Verdiensten gehöre die Entwicklung neuer Diagnose- und Therapiekonzepte, unter anderem bei den Krankheitsbildern des akuten Lungenversagens, des Lungenhochdrucks und der Lungenfibrose, teilt die Stiftung mit. Der 63-Jährige ist Direktor der Medizinischen Klinik IV/V des Uniklinikums in Gießen sowie Leiter des Gießener Lungenzentrums mit Loewe-Zentrum und Exzellenzcluster. Für seine Leistungen wurde er bereits mit dem Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und einer Heisenberg-Professur der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet. Grimminiger ist zudem Inhaber von Ehrenprofessuren der Universitäten von Kent (Großbritannien) und Texas (USA).

"Bahnbrechende Arbeiten"

Bundeskanzleramtsminister Helge Braun hielt die Laudatio auf den Gießener Lungenspezialisten: "Als außergewöhnliche Persönlichkeit diene er jungen Menschen als Vorbild, um einen Weg in die Wissenschaft einzuschlagen."

Prof. Roland Lill erhielt die Auszeichnung für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Struktur und Biosynthese von Eisen-Schwefel-Clustern. Hierbei handelt es sich um Proteinfaktoren, die für eine Vielzahl katalytischer und regulatorischer Funktionen in Mitochondrien, Zytosol und Zellkern verantwortlich sind. Neben ihrer grundlegenden biochemischen Bedeutung sind diese Untersuchungen von großem medizinischem Interesse, da Mutationen in Biosynthese-Enzymen der Eisen-Schwefel-Cluster zu schwerwiegenden Stoffwechselstörungen sowie hämatologischen und neurologischen Erkrankungen führen. Lill forscht und lehrt seit 1996 an der Philipps-Universität Marburg. Der 65-Jährige ist Träger des Leibniz-Preises sowie Senator der DFG und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Die mit jeweils 5000 Euro dotierten Von Behring-Röntgen-Nachwuchspreise wurden in der Feierstunde an die Marburger Nachwuchsforscher Dr. Niklas Gremke, Dr. Chen Jiang und die Nachwuchswissenschaftlerin Dr. Jerena Manoharan verliehen.