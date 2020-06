Vordere Türen gehen bei Stadtbussen in Gießen wieder auf

Schon jetzt ist der Fahrscheinkauf in einigen Stadtbussen möglich. Archivfoto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Auch im städtischen ÖPNV zieht ein weiteres Stück Normalität ein. Denn Stück für Stück öffnen die Stadtwerke wieder die vorderen Türen der Stadtbusse, die im Rahmen der Corona-Krise gesperrt worden waren. Um ihre Fahrer zu schützen, setzt die Mit.Bus auf Plexiglas. "Nach jetziger Planung wird es noch bis 19. Juni dauern, bis alle unsere Busse mit dieser Schutzeinrichtung ausgestattet sind", informiert SWG-Sprecherin Ina Weller auf Anfrage dieser Zeitung.

Zum Schutz des Fahrpersonals hatte die Mit.Bus in den vergangenen Monaten auf eine große Plastikplane pro Fahrzeug gesetzt. Sie trennte den vorderen Bereich um den Fahrer samt Eingangstür vom Rest des Busses ab. Ein Problem für Fahrgäste: Der Fahrscheinkauf im Fahrzeug war nicht möglich. Das ändert sich durch den neuen Schutz, mit dem der Verkauf wieder im Bus stattfinden kann. "Unsere Fahrgäste sind es gewohnt, dass man beim Fahrer vor Antritt der Fahrt zahlen kann. Insbesondere wegen der fehlenden Möglichkeit, im Bus zu zahlen, gab es schon die eine oder andere Unsicherheit bei unseren Nahverkehrskunden", führt Weller aus. Ziel sei es, den Fahrgästen wieder ein normales Fahrerlebnis im ÖPNV zu ermöglichen, was aber auf längere Sicht nicht ohne zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen möglich sei. Gleichzeitig steht der Schutz des Personals im Fokus der Stadtwerke. Grundsätzlich lege man großen Wert darauf, den Mitarbeitern in Bezug auf ihre Gesundheit helfend zur Seite zu stehen. Deshalb: "Das Ziel des Einbaus einer 'Kabine', die als Spuckschutz dient, ist eben die Vermeidung einer Ansteckung", erklärt die Sprecherin. Sie stellt diese neuen Sicherheitsmaßnahmen in einen Zusammenhang mit dem professionellen Gesundheitsmanagement, das die SWG seit Jahren betrieben.

Und letztlich geht es auch um wirtschaftliche Fragen: "Natürlich spielten bei den Überlegungen im Vorfeld auch wirtschaftliche Belange eine Rolle. Um einen attraktiven und zuverlässigen Nahverkehr in Gießen anbieten zu können, sind wir im Besonderen auf unsere diesbezüglichen Einnahmen angewiesen. Diese gilt es auch weiterhin zu sichern", so die Pressesprecherin der Stadtwerke. Der Einbau der neuen Plexiglaswände werde von den eigenen Mitarbeitern in der Buswerkstatt vorgenommen.