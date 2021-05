Vorlesung zum Schnuppern beiStudiumPlus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wie geht es weiter nach dem Abitur? Möchte ich studieren oder nicht? Und wenn ich studiere, welches Fach aus der Fülle der Angebote passt zu mir? Könnte eventuell ein duales Studium das Richtige für mich sein? Diese Fragen beantwortet man am besten, indem man sich einen möglichst konkreten Eindruck von den Angeboten verschafft. Deshalb bietet das duale Studienprogramm StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien auch in Zeiten der Corona-Pandemie die Möglichkeit, die dualen Studienangebote kennenzulernen: Vier online zugängliche Schnuppervorlesungen geben einen ersten Eindruck von Studieninhalten und der Form der Vermittlung.

Intelligenter Kühlschrank

Am 11. Mai spricht Prof. Michael Guckert, Studiengangsleiter für den dualen Bachelor-Studiengang Softwaretechnologie, über das Thema "Hilfe, mein Kühlschrank ist intelligent!". Am 17. Mai beleuchtet Prof. Gerd Manthei, Studiengangsleiter Ingenieurwesen Maschinenbau, die Frage "Wozu brauchen wir einen digitalen Zwilling?". Am 20. Mai hält Prof. Jens Minnert, Studiengangsleiter Bauingenieurwesen, eine Schnuppervorlesung über "Innovationen im Bauwesen". Und am 31. Mai stellt Prof. Fabian Tjon in seiner Schnuppervorlesung fest: "Ohne Logistik läuft nichts". Tjon ist Studiengangsleiter des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre, zu dem auch die Fachrichtung Logistik zählt. Alle Schnuppervorlesungen beginnen um 16 Uhr. Die Zugangsdaten sind jeweils am Tag der Veranstaltung unter go.thm.de/sp-onlineVL abrufbar.