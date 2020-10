Vorlesungsreihe zu Bildungs- und Jugendrecht

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Mit aktuellen Fragen des Bildungs- und Jugendrechts beschäftigt sich eine virtuelle Vorlesungsreihe der Fachbereiche Rechtswissenschaft sowie Sozial- und Kulturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) im Wintersemester. Zum Auftakt am 4. November spricht der hessische Kultusminister Alexander Lorz zum Thema „Kulturelle Diversität im Schulbereich als Herausforderung und Auftrag für Schulverantwortung und Schulpraxis“. Die Vorträge, die sich nach einer Anmeldung live im Internet verfolgen lassen, beginnen jeweils um 18 Uhr. Sie richten sich an die rechtswissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit, insbesondere an Berufspraktiker und Studierende.

Vorträge werden übertragen

Pandemiebedingt wird die Vorlesungsreihe virtuell stattfinden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter johanna-luise.doerr@erziehung.uni-giessen.de erforderlich. Die Teilnehmenden erhalten dann einen Link, mit dem sie die Vorträge via Cisco Webex online verfolgen können. Hierfür ist kein Programmdownload notwendig. Für Fragen in der anschließenden Diskussion steht eine Chatfunktion zur Verfügung; auf Wunsch können die Teilnehmenden jedoch auch live zugeschaltet werden und direkt Fragen stellen.

Fortsetzung geplant

Bis Ende Januar 2021 gibt es fünf weitere Vorträge von Experten aus der Rechtswissenschaft. Eine Fortsetzung der Vorlesungsreihe im Sommersemester 2021 ist geplant. Die Vorlesungsreihe wird im Rahmen des Projekts „Studienangebot Bildungsrecht“ unter der Leitung von Prof. Franz Reimer organisiert und durchgeführt. Das Projekt wird mit Mitteln des Landes Hessen finanziert und setzt sich für die Stärkung bildungs- und jugendrechtlicher Veranstaltungen in den Lehramtsstudiengängen sowie im Studium der Erziehungswissenschaft und der Rechtswissenschaft an der JLU ein.