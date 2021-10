Vorschlag für Verkehrsversuch in Gießen

Auch aus der Gutfleischstraße darf der Autoverkehr nur nach rechts auf den Anlagenring abbiegen. Foto: Schäfer

GIESSEN - Wie geht es weiter mit dem Verkehrsversuch auf dem Anlagenring, den die Stadtverordnetenversammlung im März beschlossen hat? Eine aus seiner Sicht mögliche Antwort auf diese Frage hat Jörg Bergstedt von der Projektwerkstatt Saasen bei einer Online-Veranstaltung der Agenda-Gruppe "Nachhaltige Mobilität" mit einem Video präsentiert. "Der äußere Anlagenring sollte zur Einbahnstraße werden. Alle Autos, die von außen auf den Anlagenring wollen, müssen nach rechts fahren und benötigen dann nur eine Spur. Die andere Spur ist für die Busse. So können auch viele Ampeln eingespart werden", hatte Bergstedt seinen Plan bereits am 9. Oktober bei einer Fahrraddemonstration zusammengefasst.

Rechts abbiegen

Die präsentierte Idee auf den Punkt gebracht: Die inneren Fahrspuren des Anlagenringes sind ausschließlich den Fahrrädern - mit Gegenverkehr - vorbehalten. Alle Autos auf den stadteinwärts führenden Straßen, die auf den Anlagenring münden, dürfen nach diesem Vorschlag nur noch nach rechts abbiegen, sodass die äußeren Fahrspuren zur Einbahnstraße gegen den Uhrzeigersinn werden. Dabei soll die rechte der beiden Fahrspuren den Bussen vorbehalten sein. Allerdings wäre die Busspur jeweils direkt an Einmündungen auch für die abbiegenden Autos als Einfädelspur zum Einreihen in den fließenden Verkehr per Reißverschlussprinzip zu nutzen. Viele Ampeln könnten dadurch wegfallen. Von den 21 Einmündungen wären von der Umstellung auf Nur-Rechtsabbiegen acht nicht betroffen, da bei sechs dies bisher sowieso nicht erlaubt ist. Das sind die Schott-, Weser-, Bismarck- und Gutfleischstraße sowie Flutgraben und Hinter der Ostanlage. Die Dammstraße darf als Einbahnstraße nur stadtauswärts befahren werden und die Moltkestraße mündet geradeaus auf den äußeren Ring.

Die Fahrtstrecke für Autos sei durch die geplante Einbahnstraßenregelung zwar mitunter etwas länger, doch werde sie durch den stark erhöhten Verkehrsfluss mit einer verkürzten Fahrtzeit durchschnittlich mehr als wettgemacht. Für kreuzende Fußgänger und Radfahrer gäbe es entweder Querungshilfen oder "Kurzschalt-Bedarfsampeln" wie bei der Kreuzung Goethe-/Ludwigstraße, wo die Rot-Phase für die Autofahrer nur 15 Sekunden beträgt. Vorteil für Radfahrer und Fußgänger ist an dieser Stelle, dass die Grünschaltung für das Queren unmittelbar erfolgt, während man derzeit in der übrigen Stadt bis zu 120 Sekunden auf ein Fußgänger- und Radfahrer-Grün warten muss.

Die Innenstadt soll nach dem Vorschlag nur noch mit dem Schild "Anlieger frei!" angesteuert werden können. Und dies auch nur an zwei Stellen: vom Berliner Platz und vom Oswaldsgarten her; für Busse zusätzlich über den Reichensand. Misslich, so im Video, seien die Standorte der sechs Parkhäuser am Anlagenring, die fast allesamt - außer den beiden in der Ostanlage - am inneren Ring lägen. Für die müssten auch bei Umsetzung der Idee die vorhandenen Linksabbiegespuren belassen werden.

Im Rahmen der Bauausschusssitzung im September hatten der seinerzeit amtierende Bürgermeister und Verkehrsdezernent Peter Neidel, Verkehrskoordinator Ralf Pausch und Holger Hedrich als Leiter der Straßenverkehrsabteilung Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Versuchs erläutert. Es seien Antworten von den politisch Verantwortlichen nötig, um ihn umzusetzen. Als eines der Probleme nannte Pausch sogenannte Schleppkurven, etwa an der Ecke Gabelsbergerstraße/Westanlage. "Der Beschluss schreibt eine drei Meter breite Fahrradspur vor. Dann ist an dieser Stelle aber der notwendige Platz für den Schwerverkehr nicht gewährleistet", erläuterte der Verkehrskoordinator.

Interpretationsfähig

Die Spur für Fahrräder könne - entgegen dem Beschluss - an dieser Stelle nur 2,50 Meter breit sein. Interpretationsfähig sei der gefasste Beschluss etwa bei der Frage, ob die Busse die Fahrradspur mitnutzen. Die Kosten bei Umsetzung des Verkehrsversuchs hatte der Koordinator in einem Bereich zwischen 600 000 und 815 000 Euro beziffert. Beschlossen hat die Stadtverordnetenversammlung den Versuch auf dem Anlagenring am 4. März und damit noch vor der Kommunalwahl. Im Beschluss wird festgelegt, "innerhalb von sechs Monaten einen mindestens einjährigen, fachlich begleiteten Verkehrsversuch zu realisieren, der am Anlagenring in jeder Richtung eine (mindestens drei Meter breite) Spur ausschließlich für den Fahrradverkehr freigibt. Dabei ist gleichzeitig der Linienbusverkehr adäquat einzuplanen, umgehend ein den Versuch begleitendes Gutachten in Auftrag zu geben, welches untersuchen soll, wie die Hälfte des Anlagenrings für Radfahrerinnen zur Verfügung gestellt werden kann. In dem Gutachten sollen alle im Raum stehenden Varianten (Zwei-Richtungs-Fahrradstraßen auf den inneren Fahrspuren des Anlagenrings mit und ohne Einbahnstraßenregelung für den Autoverkehr, eine durchgehende, baulich getrennte Fahrradspur auf jeder Seite des Anlagenrings, et cetera) untersucht und bewertet werden."