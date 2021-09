Vorschläge für Denkmalpreis erbeten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Magistrat lobt zum wiederholten Mal einen Denkmalpreis aus. Damit werden private Denkmaleigentümer der Stadt Gießen ausgezeichnet, "die in vorbildlicher Weise und mit großem ideellen und finanziellen Aufwand Kulturdenkmäler erhalten und pflegen", heißt es in einer Pressemitteilung. Zahlreiche historische Bauwerke in Gießen verdanken ihren Erhalt dem Einsatz privater Denkmaleigentümer. Der "Tag des offenen Denkmals" habe dies sehr anschaulich gezeigt. So konnte die interessierte Öffentlichkeit zum Beispiel an Führungen durch die sanierte Alte Post oder den ehemaligen Schlachthof teilnehmen.

Der Denkmalpreis symbolisiere das Anliegen und die kulturelle Notwendigkeit der Denkmalpflege und ermutige Denkmaleigentümer, die Originalsubstanz unwiederbringlicher Denkmäler so zu bewahren, dass sie im bestmöglichen Erhaltungszustand an die nächste Generation weitergegeben werden können. Eine Jury aus Mitgliedern des Denkmalbeirats und Mitarbeitern der Unteren Denkmalschutzbehörde Gießen sowie des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen wird über die Vergabe des Preises bis zum 31. März 2022 entscheiden. Dabei werden ausschließlich denkmalfachliche Gesichtspunkte berücksichtigt, informiert die Stadt. Der Preis wird in einer Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung verliehen und besteht aus einer Bronzeplakette, die am Kulturdenkmal angebracht wird; ein Geldpreis ist mit der Auszeichnung nicht verbunden.

Die Sanierungsmaßnahme für eine Bewerbung um den Denkmalpreis 2022 dürfe nicht länger als zwei Jahre zurückliegen, das heißt, sie muss nach dem 15. September 2019 abgeschlossen worden sein. Über ein auf der Internetseite der Stadt (www.giessen.de) oder von der Unteren Denkmalschutzbehörde zur Verfügung gestelltes Formular können bis zum 15. November (Poststempel) preiswürdige Objekte vorgeschlagen werden, eine Bewerbung des Eigentümers selbst sei auch möglich. Die Vergaberichtlinien können ebenfalls auf der Homepage abgerufen werden.