Vorsicht bei Verzehr von Speiseinsekten

GIESSEN - Heuschrecken, Mehlwürmer und Co. stecken in immer mehr neuartigen Lebensmitteln, deren Zulassung in Europa noch aussteht. Es gelten Übergangsregelungen. Ein aktueller Marktcheck der Verbraucherzentralen deckte jedoch einige Mängel auf. Bei insgesamt 32 Produkten überprüften die Verbraucherzentralen die Kennzeichnung und Werbeaussagen. "Vor allem Personen mit einer Allergie auf Schalen- und Krustentiere, Weichtiere und Hausstaubmilben sollten beim Verzehr von Speiseinsekten vorsichtig sein", rät Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen in einer Pressemitteilung. Insektenhaltige Lebensmittel könnten krankmachende Keime enthalten. Deshalb sollten sie erhitzt werden. Alternativ könnten auch andere Verfahren genutzt werden, um eventuelle Keime abzutöten. Gesetzliche Vorgaben gebe es dafür bislang noch nicht.

Bei fast 60 Prozent der überprüften Produkte sei nicht ersichtlich gewesen, ob die verwendeten Speiseinsekten bei der Herstellung erhitzt oder anderweitig zur Keimabtötung behandelt wurden. Die Verbraucherzentralen fordern daher die Hersteller auf, dies zu kennzeichnen oder die Verbraucher auf ein notwendiges Erhitzen vor dem Verzehr hinzuweisen.

Der Verzehr von Speiseinsekten könne eine allergische Reaktion auslösen, warnt Wiebke Franz. Das gelte vor allem bei Menschen, die Allergien gegen Schalen- und Krustentiere, Hausstaubmilben und Weichtiere haben. Eine entsprechende Allergenkennzeichnung sei derzeit nicht verpflichtend. Bei allen im Marktcheck untersuchten Lebensmitteln wiesen die Hersteller trotzdem auf eine mögliche allergische Reaktion bei Schalen- und Krustentierallergie hin. Einen Hinweis für Hausstaubmilbenallergiker habe es lediglich bei 72 Prozent der Produkte gegeben, knapp die Hälfte habe einen Hinweis für Weichtierallergiker getragen. "Die Verbraucherzentralen mahnen einen verpflichtenden Allergenhinweis für alle Lebensmittel mit Insekten an", so Franz.

Zwölf der überprüften Insektenprodukte trugen insgesamt 20 eindeutig unzulässige nährwertbezogene Angaben. Demnach priesen die Hersteller beispielsweise zahlreiche Produkte als "reich an Protein" an, obwohl der gesetzlich vorgeschriebene Mindestgehalt an Eiweiß nicht gewährleistet war. "Die Lebensmittelüberwachung sollte insektenhaltige Lebensmittel stärker auf unzulässige Angaben kontrollieren und Kennzeichnungsmängel ahnden."

Obendrein enthielten die begutachteten Lebensmittel bei geringem Gehalt an Insekten teils reichlich süßende Zutaten oder viel Salz. Außerdem fiel auf: Sie sind im Vergleich zu Produkten ohne Insekten sehr teuer. Der durchschnittliche Preis liege bei mehr als 43 Euro pro 100 Gramm - allen voran bei den Snacks.