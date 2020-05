Vorsichtiger Aufbruch zur Normalisierung an Gießener Hochschulen

Bis die Hörsäle wieder so voll sind wie hier, dürfte auch in Gießen noch einige Zeit vergehen. Symbolfoto: dpa

GIESSENDie jetzt von Land und Bund bekannt gegebenen behördlichen Anordnungen für eine weitere schrittweise Lockerung der Corona-Einschränkungen betreffen auch die beiden heimischen Hochschulen, Justus-Liebig-Universität (JLU) und Technische Hochschule Mittelhessen (THM). Demnach dürfen laut der Landesregierung alle hessischen Hochschulen bereits ab dem heutigen Samstag wieder "im Rahmen ihrer Selbstverwaltung über ihre Öffnung entscheiden". Präsenzveranstaltungen wie beispielsweise Vorlesungen und Seminare seien ab sofort grundsätzlich wieder möglich, gleichzeitig sollten Online-Angebote aber weiterhin genutzt werden, heißt es aus Wiesbaden. An JLU und THM haben sich am Freitag die Gremien intensiv mit den neuen Regelungen hin zu einer allmählichen Normalisierung des Lehr- und Forschungsbetriebs befasst. In beiden Fällen zeigt man sich auf Nachfrage dieser Zeitung vorsichtig, was die Umsetzung angeht. Weiß man doch um die anhaltenden Risiken durch die Corona-Pandemie.

"Wir werden Sie (...) im Lichte der mit den Dekanaten vereinbarten Schritte Anfang der kommenden Woche - spätestens bis Dienstag, 12. Mai - umfassend darüber informieren, wie im Rahmen der neuen behördlichen Anordnung Forschung und Lehre im weiteren Verlauf des Sommersemesters zu gestalten sind", lassen Unipräsident Prof. Joybrato Mukherjee und Kanzlerin Susanne Kraus in einer Rundmail wissen, die am Freitag an alle JLU-Angehörigen ging.

Nach bisherigem Stand hatte die JLU den allmählichen Einstieg in die Präsenzlehre ab dem 2. Juni ins Auge gefasst.

Für die THM indes stellt Vizepräsidentin Prof. Katja Specht klar, dass ihre Hochschule die Online-Lehre bis auf wenige Veranstaltungen beibehält, die online nicht umgesetzt werden könnten, was insbesondere Labore und Praktika betreffe. "Frühestens ab 15. Juni werden Präsenzveranstaltungen unter Einhaltung der vom Krisenstab der THM vorgegebenen Durchführungsbestimmungen möglich sein", so Specht. Diese Terminierung berücksichtige die zuvor nachzuholenden Klausuren aus dem Wintersemester, die dem ab 2. Juni anstehen. Von den Fachschaften, die wöchentlich mit dem Präsidium zusammentreffen, werde diese Entscheidung ausdrücklich begrüßt. Dagegen bis auf Weiteres geschlossen bleibt die Bibliothek der Technischen Hochschule. Denn deren E-Konzept "funktioniert sehr gut. Das gilt auch für die eigens entwickelten Webinare der Bibliothek", wird betont.

Was einen etwaigen Rechtsanspruch von Studierenden auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen angeht, verweist die THM auf die Verordnungen der Landesregierung. Aus denen gehe nämlich hervor, dass sich die Freigabe von Massenveranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern auf kulturelle Veranstaltungen beziehe, allerdings nicht auf Hochschulen.