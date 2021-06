Vortrag an JLU Gießen: ",Gendern' ist historisch belegt"

Streit ums Sternchen: Geschlechtergerechte Sprache sorgt immer wieder für heftige Diskussionen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Ob Gendersternchen oder die Frage, ob Deutsch im Grundgesetz als Amtssprache verankert werden solle - die öffentlichen Debatten um sprachpolitische Positionen treten immer häufiger und hitziger auf und erfahren große mediale Aufmerksamkeit. Das weiß auch Prof. Henning Lobin zu berichten. "Die aktuellen Sprachkämpfe sind in der Öffentlichkeit präsent. Sprachkampf klingt martialisch, damit meine ich aber weder Krieg noch Armageddon", betont der Wissenschaftler, der sich nach eigenen Angaben bereits mit Anfeindungen von rechten Parteien auseinandersetzen musste. Am Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität (JLU) stellte Lobin nun aus Anlass des 20-jährigen Bestehens in einer digitalen Veranstaltung sein Buch "Sprachkampf: Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert" vor. Der Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim gehörte zu den Gründungsmitgliedern des ZMI und war von 1999 bis 2018 Professor an der JLU.

Seine Präsentation sei explizit eine Lesung, kein "Power-Point-Vortrag", wie Lobin anfangs betont. Im Vordergrund stehe neben den historischen "Sprachkämpfen" vor allem die Frage, wie Sprache in der Öffentlichkeit eingesetzt wird. "Sprachpolitische Themen haben wieder Konjunktur." Der Gebrauch des Genderstern war beispielsweise 2018 noch gering verbreitet, inzwischen gehört dieser meist zum Repertoire verschiedenster Gruppen und selbst das deutsche Beamtentum habe diese Schreibweise partiell übernommen, resümiert der Professor. "Anfangs gab es ja noch die Diskussion, ob der Gebrauch des Genderstern ein Rechtschreibfehler sei", berichtet der Sprachwissenschaftler aus eigenen Erfahrungen von vor drei Jahren.

Sprache sei ein aufgeladenes Thema in der Öffentlichkeit. Dies zeige sich bereits an der Vehemenz der ausgetragenen Kämpfe um die "korrekte deutsche Sprache". Aus historischem Standpunkt berichtet der Professor über die großen "Sprachschlachten" der deutschen Sprache. Beginnend mit dem "Kampf gegen Fremdwörter" ab 1871 ist der Wandel der deutschen Sprache in der Zeit immer weiter vorangeschritten, schildert der Sprachwissenschaftler. "Doch das war ein Kampf ohne Gegner, da es keinen Verein gab, der explizit Fremdwörter in der deutschen Sprache fördern wollte." Vor allem der Verein Deutscher Sprache (VDS) agiere heute weiterhin als Verfechter der deutschen Sprache und gehe gegen die Verbreitung von Fremdwörtern weiterhin vor. Vor allem der rechtliche Status der deutschen Sprache sorge immer wieder für Kontroversen, auch politischer Natur.

"Die AfD forderte 2016 in ihrem Grundsatzprogramm, Deutsch als "Staatssprache" einzuführen und startete eine Initiative, den Artikel 22 des Grundgesetzes entsprechend anzupassen." Neben der Hauptstadt und der Flagge der Bundesrepublik solle ein dritter Absatz mit "Die Sprache der Bundesrepublik Deutschland ist deutsch" hinzugefügt werden - es blieb jedoch bei der Anregung. Die AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen hingegen stellte einen Antrag auf Abschaffung der Gendersprache und Beibehaltung des generischen Maskulinums, verwende aber selbst die Bezeichnung "Bürgerinnen und Bürger" in ihren Reden. "Das 'Gendern' in dieser Form ist historisch belegt. Selbst Hitler hat in seiner Rede am 20. Juli 1944 von Volksgenossen und Volksgenossinnen gesprochen, statt nur von Volksgenossen", so der Wissenschaftler.

Henning Lobin erklärt, dass das Thema Sprache auch bei anderen Parteien präsent ist, gerade im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl. "Sprachpolitik kann Identität bilden. Die identitäre Sprachpolitik kann jedoch als Trojaner der Neuen Rechten dienen". Die Internationalität der deutschen Sprache müsse die Gesellschaft unbedingt im Blick behalten. Denn Deutsch werde eben nicht nur in Deutschland gesprochen.