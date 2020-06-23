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Dienstag, 23.06.2020 - 10:30
4 min

Vortrag und Diskussion mit Gunnar Heinsohn im "Gießener Salon"

Der 77-jährige Querdenker läutet dem Westen im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen das demografische Sterbeglöckchen. Diesmal nicht persönlich im Gießener Salon, sondern per Videoschalte.

Von Ingo Berghöfer
Laut Gunnar Heinsohn belegen internationale Vergleiche wie Pisa, dass Deutschlands Schüler zunehmend den Anschluss verlieren. Archivfoto: dpa

Laut Gunnar Heinsohn belegen internationale Vergleiche wie Pisa, dass Deutschlands Schüler zunehmend den Anschluss verlieren. Archivfoto: dpa

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