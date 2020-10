Vortrag zuKampf gegen Diskriminierung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Anzuerkennen, dass in unserer Gesellschaft Menschen diskriminiert werden, fällt vielen immer noch schwer. Die Ausländerbeiräte waren und sind in Hessen treibende Kraft und Wegbereiter in dem Streben nach einer diskriminierungsbewussten Gesellschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Darin wird zu einem Vortrag für Frauen im Frauenkulturzentrum am Mittwoch, 7. Oktober, eingeladen. Dort spricht Marketa Roska, Geschäftsführerin des Kreisausländerbeirates Gießen und Projektleiterin des AdiNet Mittelhessen, über ihre Arbeit und stellt den Verein Antidiskriminierung Mittelhessen vor. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Frauenkulturzentrum, Wetzsteinstraße 1. Die Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 0641/13071 oder per E-Mail an buero@frauenkulturzentrum-giessen.de.