Vorträge: Plastik sparen im Alltag

GIESSEN - Die Verbraucherzentrale Hessen bietet im Oktober und November kostenlose Online-Vorträge zum Thema "Plastik sparen im Alltag" an. In der dreiteiligen Vortragsreihe erfahren die Teilnehmenden, wie sie beim Einkauf von Lebensmitteln, Kosmetika & Co. sowie im Haushalt dafür sorgen können, dass weniger Plastik in die Umwelt gelangt. Übers Internet folgen die Teilnehmenden den Vorträgen. Ihre Fragen können sie den Expertinnen über einen Chat stellen. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter verbraucherzentrale-hessen.de/veranstaltungen möglich.

Der erste Vortrag der Reihe am Dienstag, 19. Oktober, trägt den Titel "Ausgepackt und ausgedient - so reduzieren Sie den Verpackungsmüll". Er findet von 19 bis 20.30 Uhr statt. Unter anderem erfahren die Teilnehmer in einem Faktencheck, warum Plastikmüll in vielerlei Hinsicht ein Problem ist, wie das mit dem Recycling funktioniert und ob Bioplastik, Karton, Bambus und Glas die besseren Alternativen sind. Die weiteren Vorträge finden am 26. Oktober - "Glanz und Glamour - sauber und schön mit Kunststoffen?" sowie am 2. November - "Polyester und Imprägnierung - so vermeiden Sie Kunststoffe in Textilien" - jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt.