Wahl in Gießen: Zählen mit FFP2-Maske

Am Montag wird an vielen Stellen im Rathaus gezählt. Auch die Ausländerbeiratswahl werten die Mitarbeiter aus. Foto: Scholz

GIESSEN - Ausnahmezustand im Rathaus? Zumindest ein bisschen: Wer am Montagmittag durch die Gänge schreitet, stößt hier und da auf hohe Papierstapel und zählende Mitarbeiter. Und es ist einiges zu tun. Denn auf rund 40 Prozent der abgegebenen Stimmzettel haben die Wähler bei der Kommunalwahl die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens genutzt. Diese Stimmen werden seit Montagmorgen ausgezählt. "Ich denke, dass wir Dienstagnachmittag mit einem Ergebnis rechnen können. Vielleicht fehlt dann vereinzelt immer noch was. Aber das Ergebnis ist dann auf jeden Fall schon mal belastbarer", sagt die stellvertretende Wahlleiterin Tabea Heipel-Krug.

Es sind vergleichsweise einfache Balkendiagramme im Internet, auf die sich derzeit viele Blicke richten. Und noch ist Bewegung in den Balken, die die Stimmenanteile der einzelnen Parteien bei der Kommunalwahl abbilden. Denn nach wie vor zählen Tabea Heipel-Krug und ihre Mitstreiter Stimmen. Schlaf? Nicht so viel: "Ich war am Wahlsonntag um 2 Uhr zuhause und Montagmorgen schon um 7 Uhr wieder im Rathaus", erzählt sie lächelnd. Unterstützt wird die stellvertretende Wahlleiterin beim Auszählen von 300 Helfern, die zum größten Teil aus der Stadtverwaltung kommen. "Aber wir haben auch Hilfe von der Freiwilligen Feuerwehr Kleinlinden und von einigen Mitarbeitern des Landkreises. Doch der allergrößte Teil kommt aus dem Rathaus", so Heipel-Krug.

Trend rückläufig

Schon das Zählen ist anspruchsvoll, weil die Wahlzettel in Plakatgröße den Wählern durch Kumulieren und Panaschieren eine ganze Reihe an Möglichkeiten eröffnen. Vergeben werden können so viele Stimmen wie im jeweiligen Gremium insgesamt an Sitzen zur Verfügung stehen. Diese Stimmen können über Parteigrenzen hinweg verteilt werden. Zudem ist es möglich, einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen zu geben oder sie auch zu streichen. Eine komplexe Angelegenheit, die beim Auszählen sehr genaues Hinsehen notwendig machen kann. Generell ist der Trend momentan aber eher rückläufig: "Die Leute machen weniger Gebrauch vom Kumulieren und Panaschieren als wir dachten. Bei der letzten Wahl waren es 50 Prozent, dieses Mal sind es nur noch 40 Prozent", berichtet Heipel-Krug. Bei den anderen 60 Prozent handele es sich um unveränderte Stimmzettel, auf denen die Wähler die Möglichkeit des Listenkreuzes genutzt haben. Sie wurden am Sonntag ausgezählt.

Diese vielen Möglichkeiten beim Kumulieren und Panaschieren erfordern beim Zählen volle Aufmerksamkeit. "Wir bearbeiten Zettel für Zettel. Die Mitarbeiter bekommen die veränderten Stimmzettel von Sonntag im großen Paket gebracht und nehmen sie sich vor. Einer liest den Zettel vor. Ein anderer schaut, ob richtig vorgelesen wird. Und der Dritte erfasst die Stimmen im System", erläutert Heipel-Krug. Aufgabe desjenigen, der bereits den Vorleser überprüft hat, sei es auch zu schauen, ob die Daten korrekt im System erfasst werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, auch weil das Zählen nur alle fünf Jahre ansteht und zudem ein neues Computerprogramm angeschafft worden ist.

Hygienevorgaben

Und Corona macht die Arbeit in diesem Jahr noch schwieriger. Denn "die Mitarbeiter müssen auch noch die Hygienevorgaben einhalten, den ganzen Tag FFP2-Maske tragen und auf die Abstände achten", erläutert die stellvertretende Wahlleiterin. Es sei beachtlich, was sie beim Zählen leisten.

Am Montag soll es in den frühen Abendstunden beendet sein und am Dienstag fortgesetzt werden. Stand 18 Uhr waren am Montag die veränderten Stimmzettel aus 68 von 83 Bezirken ausgezählt. Auch hier liegen die Grünen mit 25,44 Prozent bislang weit vorn, gefolgt von der CDU mit 20,22 Prozent. Auch bei den veränderten Stimmzetteln bleibt die SPD mit 17,20 Prozent drittstärkste Kraft, gefolgt von der Gießener Linken mit 7,59 Prozent und "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)" mit 7,1 Prozent. Die AfD erreicht demnach 6,61 Prozent, die FDP 5,87 Prozent. 4,87 Prozent können die Freien Wähler für sich verbuchen und Die Partei 3,39 Prozent. Volt kommt auf 1,72 Prozent der ausgezählten Stimmen.