Wahlempfehlung? Die Partei setzt auf Würfel

GIESSEN - Für wen bei der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters am kommenden Sonntag das Kreuzchen machen? Für Alexander Wright von den Grünen oder Frank-Tilo Becher von der SPD? Diese Frage beschäftigt auch Die Partei. "Ich kann meinen sehr guten Wählern, bei denen ich mich auf diesem Wege noch einmal herzlich bedanken möchte, leider keine Wahlempfehlung geben", teilt der ehemalige Oberbürgermeisterkandidat Marco Rasch mit.

Ein Gesprächsangebot von Die Partei habe bislang nur Wright angenommen. "Die Trinkfestigkeit von Herrn Wright ist schon nicht schlecht, bei vielen Punkten bin ich jedoch, ebenso wie bei Herrn Becher, noch skeptisch. Etwa was bezahlbaren Wohnraum angeht", so Rasch. Ihm scheine, dass das Problem beiden Kandidaten noch nicht bewusst genug sei. Knackpunkte seien auch die Verkehrswende und das Erreichen der Klimaneutralität im Jahr 2035. Alle Kandidaten hätten im Wahlkampf betont, am Ziel festhalten zu wollen, und wie schwer die Aufgabe werde. "Keiner hat jedoch gesagt, wie schwer es erst wird, wenn wir dieses Ziel, und danach sieht es momentan höchstwahrscheinlich aus, nicht erreichen werden", so der ehemalige OB-Kandidat. 2035 sei mindestens fünf Jahre zu spät, und "wie wir Gießen klimaneutral machen wollen, indem wir weiterhin tausende und abertausende Autos durch die Stadt jagen lassen, erschließt sich mir auch noch nicht."

Wie den Wählern dennoch bei ihrer Entscheidung helfen? Es soll ein "OB-Würfeln" geben. Die Anmeldung zur Veranstaltung liege derzeit dem Ordnungsamt zur Prüfung vor. Bis dahin biete Die Partei den Wählern an, sich per Mail bei dieparteigi@gmail.com zu melden. Auf diesem Weg sollten Bürger individuell mit dem Glücksspielgerät ihrer Wahl beraten werden.