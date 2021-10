Wahlkampf geht auch für Alexander Wright in die Beine

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ganze 63 Stockwerke hoch- und runtergestiegen, dabei 2,25 Kilometer gelaufen: Die rein körperliche Bilanz für Alexander Wrights Haustürwahlkampf kann sich auch an diesem Abend sehen lassen. Doch es waren eigentlich nur drei Straßen, in denen der grüne OB-Kandidat an diesem Tag innerhalb von knapp zweieinhalb Stunden unterwegs war: Damm-, Stein- und Weserstraße. Bis zur Stichwahl am 24. Oktober werden noch viele weitere hinzugekommen sein. Wobei der 34-jährige Berufsschullehrer auf zahlreiche Helferinnen und Helfer setzen kann, die ihn dabei unterstützen. So sind diesmal parallel zwei weitere Teams, zu denen unter anderem auch Stadträtin Gerda Weigel-Greilich gehört, in dem Stadtviertel unterwegs. Das bis einschließlich 23. Oktober vollgepackte Programm, das wahrlich in die Beine geht, lässt kaum eine Ruhepause. Kein Tag vergeht ohne Haustürwahlkampf, Infostand an wechselnden Orten und Besuchen bei Firmen oder Einrichtungen.

"Hallo, ich bin Alex Wright, der grüne OB-Kandidat. Ich möchte Sie daran erinnern, dass am 24. Oktober Stichwahl ist": Diese Worte, teils leicht variiert, spricht er auch an diesem Tag unzählige Male. Sofern ihm beim Klingeln an der Haustür aufgemacht wird. In diesem Viertel sind es fast ausschließlich Mehrfamilienhäuser, sodass sich nach dem Einlass viele weitere Möglichkeiten, für sich zu werben, auftun. Wird ihm nicht geöffnet, klemmt Wright eine Karte mit seinem Konterfei und den politischen Themen, für die er steht, an die Wohnungstür. Begleiter Martin Kirsch, der dem Stadtvorstand der Grünen angehört, speichert derweil alle besuchten Häuser auf dem Smartphone in einer Software, die auch von den anderen Teams genutzt wird, um Doppelungen zu vermeiden. Außerdem übernimmt Kirsch selbst viele der Türen, so teilen sich beide die Aufgabe, um schneller voranzukommen. Allein vor der Wahl am 26. September hat Alexander Wright bereits "an fast 4000 Türen geklopft", berichtet er. Seit dem 4. Oktober geht es sozusagen wieder von vorne los. Wobei ihm im August und September natürlich nicht jeder geöffnet hat oder gerade dann zuhause war, sodass an diesem späten Nachmittag und frühen Abend viele neue Gesichter hinzukommen. Was auch daran liegt, dass nach dem Grünen-Ergebnis bei der Kommunalwahl nun das des ersten OB-Durchgangs der Auswahl der zu besuchenden Straßen und Viertel zugrunde gelegt wurde. Der 34-Jährige möchte aber nicht nur für sich selbst werben, sondern "auch zum Wählen animieren". Denn immer wieder mal werde ihm entgegnet "Wie, ich soll noch mal wählen?" Der Kandidat hofft am 24. Oktober auf eine hohe Beteiligung, wohl wissend, dass diese bei Stichwahlen in der Regel niedriger ist.

Sein hervorragendes Abschneiden bei der Briefwahl - sieben der zehn stimmenstärksten Wahlbezirke Wrights kamen so zustande - führt er auch darauf zurück, "schon in der zweiten August-Woche mit dem Haustürwahlkampf begonnen" zu haben. Dass jetzt alle, die damals Briefwahl beantragt hatten, die Unterlagen automatisch erneut zugeschickt bekommen, ist ein Vorteil, der ihm natürlich bewusst ist. Daher investiert der Berufsschullehrer wieder viel Zeit in diese Art des Wahlkampfs. An die er sich aber auch erst mal gewöhnen musste: "Die ersten Male habe ich mich dabei noch ein wenig unwohl gefühlt. Wie ein Fremder, der an einer Haustür klingelt", erinnert sich Wright. Doch diese Hemmung war schnell überwunden, gerade aufgrund der vielen positiven Erfahrungen. Negative habe er bislang so gut wie gar nicht gemacht, "die schlimmste" sei gewesen, als ihn ein Mann, der offenbar ein Neonazi war, wüst beschimpfte. Weitaus häufiger seien dagegen auch mal kuriose Situationen, "zum Beispiel haben uns Leute im Bademantel oder beim Zähneputzen geöffnet". Meist bleibt es ohnehin bei einem kurzen Wortwechsel und dem Überreichen der Karte. Im Beutel haben die Wahlkämpfer zudem farbige Kreide dabei, sollten sie an einer der Wohnungstüren mal von einem Kind begrüßt werden.

Schon am folgenden Morgen ab 10.30 Uhr setzt Alexander Wright seinen Wahlkampf mit einem Infostand bei den "Drei Schwätzern" an der Ecke Seltersweg/Plockstraße fort. Auch hier ist er wieder nicht allein, hat vier Helferinnen und Helfer an seiner Seite. Die holen ihm aber nicht etwa Passanten an den Stand, das erledigt der OB-Kandidat höchstpersönlich. Mit zwei oder drei kleinen Windrädern, die sich vor allem bei Kindern großer Beliebtheit erfreuen, sowie mehreren Exemplaren seiner auffaltbaren achtseitigen Infobroschüre in der Hand steht er inmitten der Fußgängerzone und geht auf die Leute zu. Sein kurzer Vorstellungstext ist ähnlich wie der beim Haustürwahlkampf am Abend zuvor, manches Mal auch etwas variiert. Schließlich muss hier ebenfalls den Leuten in wenigen Worten klar sein, um was es geht - und was der so nett grüßende junge Mann, der plötzlich auf sie zukommt, eigentlich von ihnen will. Denn die meisten scheinen doch ziemlich in Eile zu sein. "Grundsätzlich spreche ich jeden an", sagt der 34-Jährige zu seiner Taktik.

Und die scheint in den meisten Fällen zu funktionieren, nur ganz selten geht jemand an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Längere Gespräche ergeben sich aber kaum einmal. Eine der wenigen Ausnahmen ist ein älterer Herr, der offenbar viel zu erzählen hat, wobei der Inhalt weniger die OB-Wahl und Wrights Programm betrifft als Auszüge aus der doch recht bewegenden Lebensgeschichte des Mannes. "Ich höre auch gerne nur mal zu", meint Alexander Wright, nachdem er bestimmt an die zehn Minuten genau das aufmerksam getan hatte und dabei selbst nur selten zu Wort gekommen war. Er nutze diese Gelegenheit, um einiges über Menschen und ihre Probleme und Anliegen zu erfahren, und was sie so bewegt, erklärt er dies. "Dabei kann man viele, auch überraschende Einblicke bekommen."

Die Themen, die sich bei den zumeist kurzen Kontakten ergeben, sind höchst unterschiedlich: Eine ältere Dame beklagt sich über den Umgang mit Kriegerwitwen und ihre finanzielle Versorgung, ein Mann findet, dass "Politiker grundsätzlich eine kaufmännische Lehre machen sollten", eine Frau moniert, die "Aufenthaltsqualität" in der umgestalteten Neuen Bäue habe doch "arg gelitten". Häufig wird Wright sofort erkannt, so etwa von einer jungen Frau: "Ich habe Sie gewählt, die Grünen finde ich eh gut", meint sie. Dasselbe hat offensichtlich ein Mann getan, der dem OB-Kandidaten nach kurzem Austausch zum Abschied auf die Schulter klopft. Genauer will es dagegen ein Herr im fortgeschrittenen Alter wissen, der den 34-Jährigen ins "Kreuzverhör" nimmt und ihn fragt: "Haben Sie Erfahrungen mit einer größeren Kommune?" Eine Frage, die also direkt darauf abzielt, ob Wright mit seinem noch recht jungen Alter für einen Bewerber um das Oberbürgermeisteramt überhaupt dazu geeignet ist, eine Stadt wie Gießen als Rathauschef zu führen. Dieser kontert sogleich mit seiner schon rund 15-jährigen Tätigkeit in der Kommunalpolitik und einigen Aufgaben und Ämtern, die er dabei innehatte. Fragen nach seinem beruflichen und politischen Werdegang würden ihm ziemlich häufig gestellt, erzählt der Kandidat etwas später. Deshalb hat der Vater eines sechsjährigen Sohnes eine Seite seiner Wahlbroschüre eben diesen beiden Dingen gewidmet. "Um zu zeigen, dass ich die nötige Erfahrung mitbringe."

Während der drei Wochen bis zur Stichwahl wechselt der Infostand regelmäßig seinen Standort, außer bei den "Drei Schwätzern" ist er auch beim "Klatschmohn", am Bahnhof, vor dem "Rewe" in Kleinlinden oder samstags und mittwochs auf dem Wochenmarkt zu finden. Um Tisch und Werbematerialien - zu denen unter anderem noch eine Fahrradklingel und Reflektoren für Taschen oder Schulranzen gehören - bequem von einem zum anderen Ort transportieren zu können, haben die Wahlkämpfer stets ein Lastenrad dabei.

Nach rund drei Stunden und ständigem Stehen beendet Alexander Wright an diesem Tag seinen Einsatz in der Fußgängerzone, denn schon wenige Stunden später geht es mit der nächsten Etappe des Haustürwahlkampfs weiter. Auch ein 34-Jähriger muss sich da die Kräfte gut einteilen, schließlich stehen bis zum 23. Oktober noch zahlreiche Termine auf seinem Programm.