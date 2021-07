Waldakademie bietet Fort- und Weiterbildung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Waldakademie Hessen bietet eine Fort- und Weiterbildung zum Naturcoach und Waldführer an. Die exklusive und intensive Ausbildungsreihe für Naturcoaching und Waldkompetenz umfasst insgesamt sieben dreitägige Blöcke inklusive Praktikum und Prüfung, wie es in der Ankündigung heißt. Teilnehmer lernen demnach von Anfang an Verantwortung für sich selbst und die Gruppe zu übernehmen, zu kommunizieren, zu führen, der Natur und dem Team zu vertrauen sowie jede Menge Handwerkszeug zum Überleben und zum Spaßhaben in der Natur. Los geht es vom 16. bis 18. Juli mit "Über-Leben-im-Wald", es folgen zwischen dem 24. und 26. September "Bäume und Pflanzen des Waldes" sowie vom 5. bis 7. November "Tiere des Waldes" und "Feuerpraxis". Von Februar bis Mai 2022 schließen weitere Blöcke an, zum Beispiel zu Wildkräutern, Naturnetzwerken und Sicherheit. Die Kosten für das gesamte Programm betragen 2000 Euro; die Blöcke können auch einzeln für je 300 Euro gebucht werden. Gekocht, gegessen und übernachtet wird in Waldcamps in Hessen und im Westerwald. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail unter info@waldakademie-hessen.de oder Telefon: 0176/96751004.