Waldbaden im Gießener Land statt Fernreisen

Familienferien vor der Haustür: die Waldtrainer bieten Erlebnis, Kunst Bewegung und Entspannung. Foto: Waldakademie

Gießen (red). Die Pandemie hat nicht nur Firmen und Vereine schwer getroffen. Viele Familien verzichten in diesem Sommer auch auf den Fernurlaub; oft notgedrungen. Die Waldakademie Hessen aus Gießen hat während des Lockdown eine ganz besondere Alternative für Familien mit Kindern entwickelt: Die Natur-Erlebnis-Tage sind einwöchige und nachhaltige Familien-Sommer-Camps direkt vor der Haustür.

Anfang März bekommt Jörg Schmidt, Geschäftsführer der gemeinnützigen Waldakademie Hessen, die ersten Absagen von Schulen, Behörden und Firmen wegen Sicherheitsbedenken. Normalerweise ist das Frühjahr zusammen mit Sommer und Herbst die wichtigste Zeit, um mit Schulklassen Projekttage im Freien durchzuführen, Wanderwochen zu gestalten oder mit Schülern in Sozial-Trainings zu üben. Von heute auf morgen rief niemand mehr an, um Teamtrainings, Kindergeburtstage, Erlebnis- oder Naturpädagogik zu buchen. Im Gegenteil: Schon kurz darauf gab es keinen einzigen Auftrag mehr und als eine Gießener Schule einen Großauftrag zurückzieht, bricht auch das letzte Standbein ohne Vorwarnung weg. "Das fühlte sich an, wie im Treibsand, und hätte damals fast das Aus bedeutet, wenn nicht Teamkollegin Elisa die rettende Idee gehabt hätte: "Wir brauchen eine Spendenkampagne!"

Innerhalb weniger Stunden stellte das Team eine Online-Spenden-Kampagne bei Betterplace.org auf die Beine. Zahlreiche Spender unterstützten spontan mit großen und kleinen Beträgen und halfen so mit, die Existenz der Umweltschutz-Organisation zu sichern. Dank der Spendenaktion kann die Waldakademie Hessen nun weitermachen und außergewöhnliche Projekte, wie die Natur-Erlebnis-Tage realisieren.

HINTERGRUND Die Waldakademie ist eine Gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Gießen. Gegründet 2014 als Mitmach-Naturschutz-Organisation, Bildungsträger und Netzwerk für Umweltbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Satzungsziele sind unter anderem Erhaltung der biologischen Artenvielfalt, Förderung der Bildung und Jugendhilfe sowie die Förderung von Kunst, Kultur und demokratischen Prozessen. Teamleiter und Teamleiterinnen aus Pädagogik, Naturschutz, Gesundheit und anderen Fachgebieten begleiten Menschen aus unterschiedlichen Gruppen (Schulen, Familien, Firmen, Vereine) dabei, mit der Natur und mit sich selbst tiefer in Kontakt zu kommen.

Nach Gesprächen mit Behörden, Eltern, Schulleitern und anderen wird schnell klar, dass es dieses Jahr keine Ferienbetreuung und auch keinen Urlaub wie gewohnt geben wird. Um den Familien in Gießen und Umgebung dennoch Erholung, Spaß und besondere Erlebnisse zu bieten, entsteht die Idee der Natur-Erlebnis-Tage. Das sind je fünf Tage für Eltern mit Kindern in der Natur. Neben Spaß, Bewegung, Entspannung und Kreativität vermitteln die Teamleiter der Waldakademie Hessen vor allem Naturverbindung und Gemeinschaft unter Bäumen mit Waldbaden, Schnitzen, Wildkräutern, Tierbeobachtung, LandArt und Survivalwissen. "Zwar stellt die Krise eine der größten Herausforderungen derzeit dar, doch ist sie in meinen Augen auch eine der größten Chancen für Familien Neues auszuprobieren", sagt Claas, der gerade sein Studien-Praktikum für außerschulische Bildung bei der Waldakademie absolviert. "Ich will hier etwas bewegen und Gemeinschaftserlebnisse und mehr Umweltbewusstsein in die Welt bringen. Das brauchen wir doch jetzt alle."

Nachdem das Programm feststand und die Plätze rund um Gießen für die Camps gefunden waren, begann auch schon das Training für die Teamleiter vor Ort. Hier wurde zur allgemeinen Sicherheit ein Gesundheitskonzept eingeübt, wobei auch Gemeinschaft, Spaß und Umweltbildung einen großen Anteil beitrugen. Insgesamt stehen zwölf Teamleiter aus verschiedenen Bereichen, wie Erlebnis, Kunst, Bewegung, Natur und Entspannung zur Verfügung.

Das Thema Corona und Gesundheitsschutz hatte bei den dreimonatigen Planungen höchste Priorität. Und so wurde ein gänzlich neues und speziell auf Familien abgestimmtes Outdoor-Sicherheits- und Abstandskonzept entwickelt, das sich auf Empfehlungen von Umweltverbänden wie Nabu und BUND sowie auf Erfahrungen der Jugendämter und Behörden stützt. "Bei Bedarf können wir jederzeit die Sicherheitsstufen weiter erhöhen und tagesaktuelle Maßnahmen umsetzen, um die Natur-Erlebnis-Tage auch dann sicher durchzuführen," erläutert der zertifizierte Wald- und Erlebnispädagoge Schmidt.

Überhaupt spielt Gesundheit und Wohlbefinden eine große Rolle im Gesamtkonzept der Waldakademie: "Wir bieten deshalb in jeder Woche Digital-Detox und Waldbaden für Eltern mit Erholungsbedarf an und teilen gerne unser Wissen über Risiken und die großen Vorteile von ausgedehnten Aufenthalten in der Natur."

Solidarität wird im Team der Waldakademie großgeschrieben - jeder im Wald hilft so gut sie oder er kann und das gilt sogar bei den Teilnahmebeiträgen. Hier gibt es die Möglichkeit, andere Familien zu unterstützen oder sich bei Bedarf selbst fördern zu lassen. Zusätzlich wurde eine Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Gießen vereinbart, um Familien und Kindern mit Gießen-Pass eine Teilnahme mit 50 Prozent Ermäßigung zu ermöglichen.