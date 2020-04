"Wäldchesfest" der Fünfziger findet nicht statt

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Gießener Fünfziger müssen auf ihre wichtigste Veranstaltung des Jahres verzichten. Das "Wäldchesfest", das am 20. September wie üblich im Fünfziger-Wäldchen auf dem Schiffenberg gefeiert werden sollte, ist auf Initiative der ausrichtenden Jahrgangsvereinigungen abgesagt worden. Die Damen- und Herren-Jahrgänge 1969/2019 und 1970/2020 kamen nach eingehender Beratung in ihren Vorständen zum Ergebnis, "dass die zurzeit vorherrschende Lage es erfordert, mit Verantwortung zu unseren Mitmenschen beispielhaft vorauszugehen und von der Ausrichtung eines Großevents abzusehen. Da ein großer Teil des Vereins der vom Staat benannten Risikogruppe angehört, sollten wir behutsam und verantwortungsvoll mit unserer Entscheidung umgehen."

Die beiden jüngsten Jahrgänge kamen mit ihrer Absage einer Entscheidung des Gesamtvorstands zuvor, der zunächst abwarten wollte, ob das bis zum 31. August geltende Verbot von Großveranstaltungen verlängert wird. Vorgesehen ist nun, dass das "Wäldchesfest" am dritten September-Sonntag 2021 von den bisher vorgesehenen Gastgebern sowie vom künftigen Jahrgang 1971/2021 ausgerichtet wird. Möglicherweise wird dann erstmals und ausnahmsweise ein Eintrittsgeld verlangt. Das soll den Einnahmeverlust der betroffenen Jahrgänge ausgleichen. Üblicherweise dient der Überschuss des "Wäldchesfest" den jüngsten Jahrgängen als Startkapital für ihre Vereinskasse. Im vergangenen Herbst hatten rund 1600 Mitglieder und Gäste die Traditionsveranstaltung der Gießener Fünfziger besucht.

Nächste Veranstaltung auf dem Terminplan der Gesamtfünfziger ist die Delegiertenversammlung am 19. Juni. Ob auch sie abgesagt werden muss, will der Vorstand im Mai entscheiden. Ein Fragezeichen steht einstweilen außerdem hinter der für den 17. Oktober geplanten Jahresfahrt.

Noch keine Entscheidung gefallen ist auch über den Verkauf der Fünfziger-Nachrichten 2020, der ursprünglich ab Mitte März an jedem Freitagnachmittag in der Villa Leutert beginnen sollte. Vertreter der Vereinigungen können aber ab sofort die benötigte Zahl an Broschüren nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden Otto Suckfüll (0171/5856966) in dessen Büro in der Gießener Westanlage 56 abholen.